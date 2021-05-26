وزيرة الصحة: فاكسيرا ستصبح المُصنّع الرئيسي لشركة ”سينوفاك” الصينية في أفريقيا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أنه تم استقبال الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني بمصر، تكفي لتصنيع حوالي مليوني جرعة من اللقاحات، كما تم استقبال ٥٠٠ ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصينية، ومن المُقرر تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" بالتزامن مع استلام مزيد من شحنات المواد الخام خلال الفترة القادمة .. موضحة أنه تم الاجتماع مع وفد من الخبراء الصينيين بـ "فاكسيرا" تمهيدًا لبدء تصنيع لقاح "سينوفاك" بمصر، مشيرة إلى أن "فاكسيرا" ستصبح المصنع الرئيسي لشركة "سينوفاك" الصينية في أفريقيا.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود مواجهة فيروس "كورونا" وآخر مستجدات التعامل معه، وموقف توفير وتلقي اللقاحات.

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى إشادة تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية بجهود مصر في القضاء على فيروس سي، في معرض حديثه أمس عن تلقي أكثر من 9.4 مليون شخص على مستوى العالم العلاج الخاص بالتهاب الكبد الوبائي سي ، بزيادة قدرها 9 أضعاف منذ عام 2015.

وعرضت الوزيرة تقريرا تضمن إجمالي إصابات فيروس "كورونا" عالميا، وكذا إجمالي أعداد الوفيات، كما أشارت إلى إجراءات الحجر الصحي المُتخذة مع القادمين على رحلات عدد من الدول.

وتناولت الوزيرة ،خلال الاجتماع، مستجدات توريدات أجهزة الأشعة المقطعية، موضحة أنه يوجد ١٧ جهاز أشعة مقطعية في الميناء سيتم توزيعها على المستشفيات خلال الأسبوع المقبل.

وحول فاعلية اللقاحات في ضوء تحور فيروس "كورونا" المستجد، لفتت وزيرة الصحة والسكان إلى أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه لم تظهر أي متغيرات حتى الآن تقوض بشكل كبير فعالية اللقاحات.