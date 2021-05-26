انطلاق فعاليات برنامج التجارة البينية الإفريقية

انطلقت يوم ٢٤ مايو الجاري فعاليات برنامج التجارة البينية الأفريقية والذي تنظمه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

قام السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بإلقاء كلمة في مستهل الفعاليات أعرب خلالها عن سعادته بإطلاق النسخة الأولى من هذا البرنامج الهام في وقت تشهد فيه القارة الأفريقية تحديات عديدة في مجال التجارة البينية، وبالتزامن مع المساعي الحثيثة لدول القارة نحو الارتقاء بمعدلات التجارة البينية بما يدعم جهود التكامل الإقليمي، موضحاً أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الوكالة المصرية إلى دعم سياسة الدولة في تعزيز العلاقات مع دول القارة وتعزيز التوجه المصري نحو أفريقيا.

ويأتي إطلاق البرنامج في ضوء استراتيجية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات التعليمية وشركاء التنمية لدفع العلاقات المصرية الأفريقية قدماً على كافة الأصعدة، وبخاصة في مجال التعليم الذي يحظى بأولوية كبيرة في خطة عمل الوكالة.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج، الذي يعقد افتراضياً لمدة ٥ أشهر، يشارك فيه ٣٠ متدرباً من الكوادر الأفريقية العاملة في مجال التجارة، وتحرص الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على تذليل كافة العقبات التي تواجههم بما يحقق لهم أفضل استفادة ممكنة.