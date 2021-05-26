الوزراء يوافق على إصدار عملة تذكارية فئة الـ100 جنيه بمناسبة نقل المومياوات...

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بالترخيص بإصدار عملة تذكارية من الفضة فئة الـ 100 جنيه، وكذا عملات قابلة للتداول بمناسبة حدث نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة، تحمل شعار الاحتفالية المبهرة، وعنوانها باللغتين العربية والانجليزية، بهدف التوثيق لهذا الحدث الوطني البارز.
كما وافق مجلس الوزراء، على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة الأقصر بشأن التصرف بنظام البيع في قطعة أرض بناحية الوابورات ـ بمركز أرمنت، لصالح البنك الأهلي المصري، لإقامة مقر للبنك عليها، بهدف توفير الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، حيث تمت الموافقة مع عرض الأمر على مسئولي حماية نهر النيل بالأقصر.
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