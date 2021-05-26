انقلاب عربتى قطار بعد الاصطدام بجرار على خط دمياط- طنطا دون إصابات

انقلبت عربتان من قطار ركاب فوارغ برقم 46 بمحطة دمياط بسبب اصطدامهما بجرار سكة حديد مفرد أثناء سيره بخط دمياط/ طنطا، دون وقوع أى إصابات.



وأفادت مصادر بالسكك الحديدية أن الحادث لم يسفر عن إصابات، حيث إن القطار كان فارغًا، يستعد للقيام برحلته، وأنه تم تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث.





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