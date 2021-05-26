/632580/تصريحات-هامة-لوزيرة-الصحة-بشأن-فاعلية-لقاحات-كورونا-في-مصر

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 26 مايو مع الحكومة؛ لاستعراض موقف مصر من مستجدات فيروس كورنا، ومموضف توفير وتلقي المواطنين للقاحات.

إشادة دولية بالقضاء على فيروس سي

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، إلى إشادة مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، بجهود مصر في القضاء على فيروس سي، في معرض حديثه أمس عن تلقي أكثر من 9.4 مليون شخص على مستوى العالم العلاج الخاص بالتهاب الكبد الوبائي سي ، بزيادة قدرها 9 أضعاف منذ عام 2015.

مستجدات توريدات أجهزة الأشعة المقطعية

وعرضت «زايد» تقريرا تضمن إجمالي إصابات فيروس "كورونا" عالميا، وكذا إجمالي أعداد الوفيات، كما أشارت إلى إجراءات الحجر الصحي المُتخذة مع القادمين على رحلات عدد من الدول، إضافة إلى مستجدات توريدات أجهزة الأشعة المقطعية، موضحة أنه يوجد ١٧ جهاز أشعة مقطعية في الميناء سيتم توزيعها علي المستشفيات خلال الأسبوع المقبل.

فاعلية لقاحات كورونا

وحول فاعلية اللقاحات في ضوء تحور فيروس "كورونا" المستجد، لفتت وزيرة الصحة والسكان إلى أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه لم تظهر أي متغيرات حتى الآن تقوض بشكل كبير فعالية اللقاحات، مضيفة أنه تم استقبال الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني بمصر، تكفي لتصنيع حوالي مليوني جرعة من اللقاحات.

كما تم استقبال 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصينية، على أن يتم تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" بالتزامن مع استلام مزيد من شحنات المواد الخام خلال الفترة المقبلة.

403 مركزا لتلقي لقاحات كورونا على مستوى الجمهورية

وتابعت وزيرة لصحة: «تم الاجتماع مع وفد من الخبراء الصينيين بـ "فاكسيرا"؛ تمهيدًا لبدء تصنيع لقاح "سينوفاك" بمصر، منوهة أن "فاكسيرا" ستصبح المصنع الرئيسي لشركة "سينوفاك" الصينية في أفريقيا.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز اللقاحات لتصل إلى 403 مراكز على مستوى الجمهورية، بمعدل 110 آلاف مواطن يوميا، وتم افتتاح 26 مركزا ذات طبيعة خاصة لتوفير اللقاح للجهات، وأنه تم توفير كافة اللوجيستيات لتلك الجهات التي تتمثل فيمن تم إدراجهم بالمنظومة، وكروت التطعيم، واستمارة الموافقة المستنيرة، في قطاعات البترول، والكهرباء، والطيران، وهيئة سكك حديد مصر، وهيئة النقل العام، وهيئة قناة السويس وذلك في محافظات : القاهرة، والجيزة، والاسكندرية، والمنوفية، والقليوبية، والغربية، والدقهلية، والاسماعيلية، والسويس، وأسيوط.

إتاحة التطعيم لغير القادرين عن الحركة

واستكملت وزيرة الصحة: «تمت إتاحة التطعيم لغير القادرين على الحركة على رقم 15335 بالتعاون مع هيئة الاسعاف، وكذا تمت إتاحته لدور المسنين، وتم تطعيم مرضى الفشل الكلوى بالمحافظات، وتوزيع سيارات للتطعيم في أماكن صرف المعاشات، وتطرقت الوزيرة خلال عرضها إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطعيم 157 ألفا من مشرفي الامتحانات قبل بدء امتحانات الثانوية العامة، وتم التوسع في تطعيم المواطنين في المناطق الصناعية في محافظات :السويس، والشرقية، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية ».

حالات كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 987 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 187691 حالة حتى أمس الثلاثاء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1140 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.

توصيات الصحة العالمية

وقال الدكتور خالد مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 ، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 256124 من ضمنهم 187691 حالة تم شفاؤها، و 14807 حالة وفاة.

هيئة الدواء توضح مدى أمان لقاحات كورونا

من جانبه، أشار الدكتور محمود يس، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، إلى أن لقاحات كورونا يحتاج إلى رخصة الاستخدام الطارئ من خلالها تقييم الملفات بصورة تفصيلية، واختبار معملي لعينات اللقاحات، منوها أن كافة لقاحات كورونا التي حصلت على رخصة الاستخدام الطارئ في مصر آمنة وذات جودة.