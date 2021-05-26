ضياء الدين داود لـ دوت الخليج: تكتل «25 – 30 » باقي بمبادئه وأفكاره

/632582/ضياء-الدين-داود-لـ-تحيا-مصر-تكتل-25--30--باقي-بمبادئه-وأفكاره

قال النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب أن تكتل "25 – 30" لم يختفي من الساحه حيث أنه باقي بمبادئه وافكارة ، موضحا انه على الرغم من كون المعارضة أقلية في قاعة المجلس، ولكننا نحاول ان نكون اغلبية الشارع، فالأغلبية لا تكون بالأكثرية العددية ولكن تكون بأكثرية الإنحياز للشارع.

الوقوف بجانب المواطن

وأضاف النائب ضياء الدين الداود خلال حديثه بندوة في موقع دوت الخليج الذي يرأس تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، أن المواطنين يفضلو من يقف بجانبهم ويتحدث بلسانهم، ويعمل على تلبية مطالبهم، مشيرا إلى مواقفهم التي تؤكد هذا الكلام من خلال الإختلاف سابقا على قرارات تحرير الصرف، والقرارات الإقتصادية التي صدرت في 2016 وزيادة سعر الضرائب.

وأشار عضو مجلس النواب، أنه قد طالب سابقا بإذاعة الجلسات على الهواء حتى يكون هناك تقييم فعلي من قبل المواطنين لنوابهم، وليس الإكتفاء بإذاعة بعض الفيديوهات لكلمات النواب على مواقع التواصل الإجتماعي ، منوها ان عدم إذاعة الجلسات كان احد الأسباب لعدم تقييم الجمهور ادوار النواب الحقيقيةـ إعتقادا منهم بعدم التفاعل والحديث تحت القبة.