/632583/حريق-هائل-بشقة-بالهرم-والسكان-يستغيثوا-الحقونا-هنموت

نشب حريق هائل في شقة بالهرم، في شارع العريش، وتصاعد الدخان منها بشكل كبير.

واستغاث عدد من الأهالي المنطقة بالمطافئ والحماية المدنية، مؤكدين أن هناك أشخاص بداخل الشقة خلال احتراقها. ووصلت عدد من السيارات المدنية والتي تحاول السيطرة على الحريق وإنقاذ الضحايا.

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