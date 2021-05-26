/632584/دون-وقوع-اصابات-انقلاب-عربتي-قطار-بعد-الاصطدام-بجرار-على-خط-دمياط--طنطا

اصطدم جرار تابع لهيئة السكك الحديدة، بعربتين من قطار ركاب فوارغ برقم 46 بمحطة دمياط، خلال سير الأخير بخط دمياط – طنطا بدون إصابات في العنصر البشري.

حادث قطار بمحطة دمياط

وأشار مصدر مطلع بمحطة قطار دمياد، أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، منوها أن القطار كان فارغًا وعلى استعداد للقيام برحلته، وأنه تم تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث.

حادثة دمياط - المنصورة

وعلى غرار تلك الحادثة، أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا يوم السبت 1 مايو 2021، بشأن خروج قطار دمياط – المنصورة رقم 3048 عن القضبان دون وقوع أي إصابات، بمنطقة التحويلة شاغلاَ الخط الطوالي.

وعلى الفور، قام مسؤولي هيئة السكة الحديدية بتوجيه معدات الرفع وجارٍ تدوير القطارات من على جانبي العطل، وتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير المنطقة للوقوف على أسباب خروج الجرار عن القضبان ومحاسبة المقصرين.

تحقيقات النيابة العامة في حادث خروج قطار دمياط – المنصورة عن القضبان

وقررت النيابة العامة بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، التحفظ على عامل التحويلة وسائق قطار المنصورة – دمياط عقب خروج جرار القطار عن القضبان بالقرب من مدينة كفر سعد وقبل دخوله للمحطة، بسبب عدم تحويل القطار لمساره نحو المحطة.