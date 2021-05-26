/632586/استدعاء-رباعي-الزمالك-لمنتخبات-تونس-والمغرب

تلقى نادي الزمالك إخطاراً رسمياً من الاتحاد التونسي لكرة القدم باستدعاء فرجاني ساسي، وسيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى معسكر المنتخب التونسي المقررة إقامته على هامش التوقف الدولي في المدة من ٢٩ مايو الحالي وحتى ١٦ يونيو المقبل.

كما أرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم خطابا رسمياً إلى الزمالك يطلب فيه انضمام أشرف بن شرقي إلى صفوف معسكر منتخب المغرب خلال فترة التوقف الدولية المقبلة أيضا.

وخاطب نادي الزمالك اتحادي الكرة في تونس والمغرب من أجل تأجيل ضم الرباعي إلى المعسكر المقام على هامش التوقف الدولي، نظراً لاستمرار منافسات البطولات المحلية في مصر خلال هذه الفترة.

وكان نادي الزمالك قد فاز في مباراته الأخيرة في الدوري الممتاز أمام النادي المصري البورسعيدي بنتيجة 3:2 في مباراة مثيرة شهدت احتساب 4 ركلات جزاء نجح الحراس في صد ثلاثة منها كما شهدت المباراة طرد اللاعبين طارق حامد وأحمد رفعت لاعبي الزمالك والمصري على الترتيب .

تشكيل الزمالك أمام المصري

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط:طارق حامد - فرجاني ساسي - إسلام جابر - أشرف بن شرقي - أحمد زيزو

خط الهجوم: سيف الجزيري

دكة بدلاء الزمالك أمام المصري

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك لمواجهة المصري : جنش ومحمد عبد السلام وحازم إمام وعبد الشافي وشيكابالا ومحمود عبد العزيز وروقة واسامة فيصل ومروان حمدي

تشكيل المصري أمام الزمالك في الدوري

وجاء تشكيل المصري لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى - احمد دعدور

خط الدفاع: حسن علي – احمد شوشة – فريد شوقي – كريم العراقي

خط الوسط : سعيدو – ايزي ايميكا- أحمد رفعت – اسلام صلاح – محمد عنتر

خط الهجوم : كازادي كاسونجو