/632587/رامي-رضوان-يكشف-حالة-عائلة-سمير-غانم-بعد-رحيله-معندهمش-فرصة-للحزن

رحل عن عالمنا الفنان الكبير صاحب أدوار الكوميديا الأبرز في تاريخ الفن المصري، الفنان سمير غانم، في مساء يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز 84 عامًا، تاركًا الحزن والأسى في قلوب جماهيره ومحبيه من الوسط الفني، ليخرج الإعلامي رامي رضوان في أول ظهور له من رحيل والد زوجته دنيا سمير غانم ويكشف أبرز المعلومات عن سمير غانم وحالة أسرته بعد رحيله وذلك من خلال برنامجه "مساء dmc" الذي يعرض على قناة dmc.

دوت الخليج يكشف أبرز تصريحات رامي رضوان عن عائلة سمير غانم بعد رحيله من خلال برنامجه مساء Dmc المعروض على قناة dmc، فضلًا عن معلومات عن سمير غانم لأول مرة.

رامي رضوان يكشف تفاصيل حياة سمير غانم خلف الشاشة

بدأ رامي رضوان في بداية برنامجه مساء Dmc، في الحديث عن عودته للبرنامج وأنه لم يكن مجبر من فريق إعداد البرنامج بل جاء القرار من تلقاء نفسه حتى لا يكون حمل على القناة أكثر من ذلك، ثم انتقل بحديثه إلى الراحل سمير غانم كاشفًا عن مساعداته الدائمة للآخرين وأعماله الخيرية التي حرص على تقديمها.

فقال رضوان : "سمير غانم لم يبخل في إسعاد كل من حوله، سواء أسرته أو أصدقاؤه أو المقربون به، وحتى في الشارع، والبرامج التليفزيونية لم يكن يرفض أي طلب استضافة، رحيله كان صاحب تأثير في كل الأجيال كونه والد لهفة ونيللي وشيرهان، الفراق صعب وعزاؤنا بكمّ الحب وكل من تواصلوا معنا من مختلف دول العالم وقيادات بدول كبرى".

وأضاف: "الأستاذ سمير غانم الإنسان إفيهاته بتجري في دمنا، في عمل الخير مدرسة رحمه الله، لا أعلم إذا كان مسموحًا لي بالكشف عن تلك الأسرار أم لا، لم يكن يتوانى في فعل الخير وتقديم مساعدات شهرية لأسر وأرامل ويتامى، وكثير لم نكن نعرفه في حياة سمير غانم، لم يكن يجهر بفعل الخير والمساعدات التي يقدمها، لم يذكر أي شخص إلا بالخير حتى إذا كان مليئًا بالسلبيات بمختلف الأجيال، الكل يذكر حمايا العزيز بكل خير، حتى وهو يشعر بالجهد والتعب والإرهاق، كان يقابل طلبات جمهوره بالتصوير معه بكل ترحاب وحب، لحظة رحيلة وجنازته منحتنا الاطمئنان عليه".

رامي رضوان يكشف حقيقة معرفة دلال عبدالعزيز بنبأ وفاة زوجها حتى الآن

وكشف رضوان عن حقيقة معرفة دلال عبدالعزيز برحيل زوجها الفنان سمير غانم قائلًا: "فصلنا التليفزيون فى المستشفى وبدانا نجيب حاجات مسجلة تليفوناتها سحبينها من اليوم الأول وقد ايه لحظة ضغط، وبدانا نفكر نغيب اثناء فترة تواجدنا وربنا الهمنا بسيناريو، كل واحد موجود فين والحمد الله لحد النهاردة هى ما تعرفش والقلب بيحس واحساسنا الشخصى بيقول انها حست رفيق الدرب والاحساس موجود لم يؤكد" مشيرًا إلى أنهم يرتدون ملابس ملونه حتى لا تكتشف نبأ وفاة سمير غانم.

حالة دلال عبدالعزيز الصحية

وأكد رامي رضوان، أن الفنانة دلال عبد العزيز تعافت من فيروس كورونا، مشيرًا إلى عدم استقرار حالتها حتى الآن بسبب معاناتها من مرحلة ما بعد الفيروس قائلًا: الفنانة أجريت مسحة مرتين والنتيجة سلبية لكورونا ولكن لم يحدث تعافى بشكل كامل وهى حاليا فى مرحلة أعراض ما بعد كورونا، وهى أعراض شديدة وملهاش علاج معين، وبندعى الله تعالى بتمام شفائها.. والحالة صعبة وارجوكم تستمروا فى الدعاء ليها بكل ما اسعدوكم".

رامي رضوان يكشف حالة دنيا وإيمي بعد وفاة والدهم سمير غانم

وأوضح رضوان عن حالة زوجته دنيا وشقيقتها إيمي بعد وفاة والدهم سمير غانم في ظل وجود والدتهم دلال عبد العزيز في المشفي دون معرفة حقيقة وفاة زوجها قائلًا: "دنيا وأيمي شايلين شيلة ثقيلة أوي ويتحملوا ما لم يمكن أن يتحمله أي إنسان، لا أستغل مساحة وجودي في هذا البرنامج في هذا الأمر الشخصي، لكن الأمر يتعلق بنجوم محبوبين لكثير من الجماهير، في وقت يصعب الرد على التليفونات والرسائل، لأننا معظم الوقت جالسون إلى جانب حماتي دلال عبدالعزيز، ومن الصعب استقبال أي عزاء، وهي لا تعلم برحيل الأستاذ سمير غانم".

وأكد صعوبة حالتهم قائلًا: "دنيا وإيمي في حالة صعبة مع غياب الأب الملجأ الوحيد لهن في أي مشكلة، وكذلك والدتهن من الصعب الحديث معها في ظل ظروفها الصعبة، ادعو لدنيا وإيمي أن يثبتهما الله ويصبرهما، ليس لديهما فرصة حتى للحزن والتعبير عن فراق والدهم، نقول للأستاذة دلال إن حالة أستاذ سمير تتحسن مع الوقت".

وفاة سمير غانم

كان قد توفي الفنان سمير غانم، عن عمر يناهز 84 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد ومعاناته من خللًا في وظائف الكلى خلال الفترة الماضية، إلا أن هناك العديد من الشائعات التي طالتها فور وفاتها، والتي لفتت إلى أن الوفاة كانت بسبب فيروس كورونا.