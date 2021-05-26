/632589/مصر-تشارك-في-اجتماعات-القمة-العادية-الـ-38-للوكالة-الأفريقية-للتنمية

أعلنت وزارة الخارجية، في بيان لها منذ قليل، عن مشاركة مصر في القمة العادية 38 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الوكالة الأفريقية للتنمية AUDA-NEPAD، والتي تم عقدها بشكل افتراضي. وأشارت وزارة الخارجية إلى ترأس السفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية والممثلة الشخصية لرئيس الجمهورية لدى الوكالة الإفريقية للتنمية وفد مصر خلال الاجتماع.

رواندا ترأس اجتماع القمة العادية 38

وترأس القمة الرئيس الرواندي بول كاجامي، بالتزامن مع الاحتفال بـ«يوم إفريقيا»، حيث ناقش الاجتماع عمل الوكالة في ضوء التحديات الكبيرة التي تشهدها القارة الافريقية، والآثار الاقتصادية السلبية جراء انتشار جائحة كورونا.

وقد جاءت المشاركة المصرية لتؤكد حرص مصر على التواجد الفعال والنشط بالمحافل الأفريقية خاصةً أن مصر إحدى الدول الخمس المؤسسة للوكالة.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي من المشروعات التنموية التي تعكف النيباد على تنفيذها حاليًا في شتى المجالات، كما تم التطرق لمسألة اختيار المدير التنفيذي الجديد للوكالة خلفًا للمدير الحالي إبراهيم ماياكي.

السيسي يقود ريادة عدد من المشروعات الإقليمية

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتولى ريادة عدد من المشروعات الإقليمية التي تقوم الوكالة الإفريقية للتنمية بتنفيذها، وعلى رأسها مشروع الربط البحري بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط فضلاً عن الربط الكهربائي بين دول القارة.

انطلاق فعاليات برنامج التجارة البينية الأفريقية

في سياق آخر، انطلقت فعاليات برنامج التجارة البينية الإفريقية، والذي تنظمه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقام السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بإلقاء كلمة في مستهل الفعاليات أعرب خلالها عن سعادته بإطلاق النسخة الأولى من هذا البرنامج الهام في وقت تشهد فيه القارة الإفريقية تحديات عديدة في مجال التجارة البينية، تزامنا مع المساعي الحثيثة لدول القارة نحو الارتقاء بمعدلات التجارة البينية بما يدعم جهود التكامل الإقليمي، موضحاً أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الوكالة المصرية إلى دعم سياسة الدولة في تعزيز العلاقات مع دول القارة وتعزيز التوجه المصري نحو إفريقيا.

استراتيجية الوكالة المصرية للشراكة

ويأتي إطلاق البرنامج في ضوء استراتيجية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات التعليمية وشركاء التنمية لدفع العلاقات المصرية الأفريقية قدماً على كافة الأصعدة، وبخاصة في مجال التعليم الذي يحظى بأولوية كبيرة في خطة عمل الوكالة.

يذكر أن البرنامج الذي يعقد افتراضياً لمدة 5 أشهر، يشارك فيه 30 متدرباً من الكوادر الإفريقية العاملة في مجال التجارة، وتحرص الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على تذليل كافة العقبات التي تواجههم بما يحقق لهم أفضل استفادة ممكنة.