/632590/نشوى-رائف-تطالب-بتعيين-الفائزين-فى-مسابقة-36-الف-معلم
تقدمت نائبة الوفد نشوى رائف، عضو مجلس النواب، عن محافظة أسيوط بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن إنهاء أزمة التعاقد للمعلمين الفائزين في مسابقة الـ 36 ألف معلم.
أزمة التعاقد للمعلمين
وأوضحت نشوى رائف في طلبها أنه سبق وأعلنت وزارة التربية والتعليم مسابقة للتعاقد المؤقت لشغل بعض الوظائف لسد العجز حتى نهاية الفصل الدراسي لعام 2018/2019، وفي ضوء احتياجات الإدارات التعليمية وافق الوزير على فتح باب التقدم للوظائف التعليمية في جميع المديريات لسد العجز في المدارس على أن يكون التعاقد مؤقتًا للفصل الدراسي فقط.
وقف المسابقة
وأضافت عضو مجلس النواب، أنه بعد ذلك تم عمل إعلان من قِبل الوزارة عن مسابقة جديدة تحتاج فيها إلى 120 ألف معلم وإداري، موضحة أن المتقدمين للمسابقات تكلفوا أموالًا باهظة، وبعد ذلك أعلنت الوزارة عن فسخ التعاقد مع كل من سبق إبرام التعاقد معهم ووقف إجراء المسابقة الجديدة نظرًا لعدم وجود ميزانية للتعاقد.
وطالبت "رائف" بضرورة وجوب تعيين هؤلاء المعلمين الفائزين في مسابقة ال36 ألف معلم، وتوفير ميزانية لهم من باب الأجور.
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