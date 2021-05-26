/632591/هزائم-وندارة-تهديفية-موقف-نهضة-بركان-قبل-مباراة-الأهلي-في-السوبر-الإفريقي

تنتظر جماهير النادي الأهلي المباراة المرتقبة مع نهضة بركان المغربي في المواجهة التي تنطلق صافرتها في تمام الساعة السادسة من مساء بعد غد الجمعة علىى ملعب جاسم بن حمد في نهائي كاس السوبر الإفريقي لكرة القدم، بعد أن تأهل المارد الأحمر على حساب الزمالك بدوري أبطال إفريقيا ، بينما أقصى الفريق البرتقالي نادي بيراميدز من نهائي الكونفيدرالية بهدف نظيف.

ويتعرض نهضة بركان المغربي لموقف صعب في جدول ترتيب الدوري المغربي لكرة القدم قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي والمقرر لها السادسة بتوقيت القاهرة ، السابعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب جاسم بن حمد ، ويستعرض دوت الخليج أرقام وموقف منافس المارد الأحمر قبل المواجهة المرتقبة.

ترتيب نهضة بركان في الدوري المغربي

لعب نهضة بركان 18 مباراة في إطار منافسات الدوري المغربي قبل مواجهة الأهلي في بطولة السوبر الإفريقي ، أستطاع الفريق البرتقالي تحقيق الفوز في 6 مواجهات بينما تلقى الفريق الخسارة في 7 مناسبات ، وكان التعادل حاضرا في 5 لقاءات.

أحرز مهاجمو فريق نهضة بركان 18 هدفا في إطار منافسات الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم ، بينما تلقت شباك الفريق المغربي 20 هدفا ، الأمر الذييوضح ضعف إمكانيات خط دفاع الفريق البرتقالي وكذلك مستوى خط الهجوم.

موقف نهضة بركان المغربي في الدوري قبل مباراة الأهلي

يحتل نهضة بركان المركز التاسع في الدوري المغربي بعد أن 18 مباراة في منافسات الدوري الممتاز ، وذلك قبل مواجهة الأهلي في إطار منافسات السوبر الإفريقي على ملعب جاسم بن حمد.

ويلاقي الاهلي فريق نهضة بركان في تمام السادسة من مساء بعد الغد على ملعب جاسم بن حمد في إطار منافسات السوبر الإفريقي ، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأحمر في حسم اللقب السابعة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي لمواجهة نهضة بركان التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.