علاء عابد يثمن مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة بخطة التنمية الإقتصادية «فيديو وصور»

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ثمن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات مشروع القانون المقدم من الحكومة،بشأن دراسة قرار رئيس الوزراء بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2021/2022.

وأضاف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن من المهم أن يصدر القانون بشكل دستوري، حتي لا يتعرض القانون للطعن مما يسبب الحرج لمجلس النواب والجهات التنفيذية، مضيفا أن المشروع لها فوائد كثيرة فى كافة المناحي،كما أن وزارة النقل من أهم الوزارت التي تخدم المواطن ،من خلال تقديم خدمة سرعة التنقل .

ووافقت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، علي موازنه الهيئة القومية للسكة الحديد، وجاءت تقديرات الموازنه العامه للعام المالي الجديد ٢٠٢٢ /٢٠٢١ حيث بلغت ٣٩،٤٦٣،٥٠٠ مليار جنيه، وبلغت الخطة الاستثمارية لها للعام المالي الجديد ٢٧،١٤٢مليار جنيه.

ومن جانبه قال المهندس مصطفي ابو المكارم رئيس هيئة السكة الحديد ان لدينا سكة حديد عمرها نحو ١٧٠ سنه وتغطي معظم مناطق جمهورية مصر العربية، وعدد الرحلات القطارات يوميا تصل إلى ٩٠٠ رحله ، وتنقل ما يقرب من مليون مواطن معظمهم من محدودي الدخل.

وتابع ابو المكارم ، انه في كل دول العالم يتم تطوير السكة الحديد سنويا وهذا الامر يحتاج الى مبالغ كبيرة جدا ، مشيدا بموقف الدوله في الوقت الحالي من السكة الحديد وبالتالي خطة التطوير السكة الحديد في مصر مستمرة.

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، انه لابد من مواجهة الظواهر السلبية مثل التهرب من دفع التذاكر ، وايضا لدي اللجنه عدد من الملاحظات منها العنصر البشري ، لافتا الي ضرورة تدريب العنصر البشري حتي يتثني له متابعه التطور التكنولوجي ، واستثمار اصول الهيئة القومية للسكة الحديد.

واضاف النائب علاء عابد ان هناك حاله من الالتباس لدي المواطن الذي يلخص دور وزارة النقل في الهيئة السكة الحديد علي الرغم من وجود كم من الملفات المعنية بها وزارة النقل لافتا ان وزارة النقل هي المحرك الأساسي للمواطن المصري ، وتمثل شريان الحياة بالنسبة للمواطن المصري.

كما اوصت لجنه النقل والمواصلات، بزياده موازنه التدريب للعنصر البشري،واستثمار اصول واموال السكه الحديد،ووضع خطه زمنيه وماليه للتدريب.