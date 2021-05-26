صحة النواب تناقش الموزانة العامة لمديريات الصحة بالمحافظات «صور»

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تناقش لجنة الصحة برئاسة الدكتور اشرف حاتم، مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي2021/2022، فيما يخص باقي مديريات الشئون الصحية على النحو التالي: مديريات )شمال سيناء – جنوب سيناء – الشرقية – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد- سوهاج – قنا – أسوان – الاقصر.

وتستكمل اللجنة مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص: هيئة الاسعاف المصرية. صندوق مكافحة وعالج الادمان

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