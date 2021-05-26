/632594/بعد-بتر-ساقه-أول-ظهور-للفنان-شريف-دسوقي-من-داخل-المستشفى

طمأن الفنان والمخرج المسرحي إبرهيم الفرن، الجمهور على حالة الفنان شريف دسوقي بعدما تم بتر قدمه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

دوت الخليج يرصد الظهور الأول للفنان شريف دسوقي من داخل المستشفى، حيث ظهر خلال الصورة بحالة جيدة ومستقرة مبتسمًا راضيًا بما أصابه من إبتلاء.

الظهور الأول للفنان شريف دسوقي من المستشفى

علق الفنان والمخرج المسرحي إبرهيم الفرن، على الصورة، قائلًا: "الحمدلله"، حيث تفاعل العديد من الجماهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، متمنين له الشفاء العاجل.

وجاء نقل الفنان شريف دسوقي، بعد توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنقله من المستشفى التي يتلقى بها العلاج بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك بالإضافة إلى صرف معاش استثنائي له.

الجدير بالذكر، أن الفنان شريف دسوقي خضع لعملية جراحية، مساء الاثنين الماضي، أسفرت عن بتر قدمه بسبب إصابته بخراج عمقه أكثر من 7 سنتيمتر، بعد إصابة بسيطة تعرض لها أثناء تصوير فيلم "وقفة رجالة" لكن تدهورت حالته الصحية بعد ذلك بسبب إصابته بداء السكري.