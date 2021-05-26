صور.. رئيس جامعة الإسكندرية: نهدف لإنشاء شراكات علمية مع الدول الأفريقية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة تسعى لإنشاء شراكات علمية وإستراتيجية مع الجامعات فى غرب ووسط وشرق أفريقيا، لتكون مركز إشعاع ثقافى وتعليمى فى تلك الدول.





جاء ذلك خلال استقباله، الدكتور سليم خلبوس، رئيس الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور الدكتور سامح شحاته، المشرف على مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار، رئيس الجامعة للشئون الأفريقية، وعمداء كليات الآداب والتجارة والطب والهندسة والعلوم.

وأضاف أن جامعة الإسكندرية على استعداد لتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة بالتعاون مع الوكالة الفرانكفونية، بصفتها جهة فاعلة فى مجال التنمية الثقافية للمجتمعات.

ولفت إلى أن جامعة الإسكندرية لديها علاقات واتفاقيات تعاون مع العديد من الدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية وفرعى الجامعة بتشاد وجنوب السودان.

وأوضح قنصوة، أن الجامعة تقدم برامج تعليمية تدرس باللغة الفرنسية بعدة كليات، ما يؤهل الجامعة للتواجد القوي فى دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية.

وأشار رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فى هذا الشأن بالتعاون مع دول أفريقيا على كافة المستويات البحثية والعلمية والاقتصادية.

وأضاف أن جامعة الإسكندرية تقوم بإرسال قوافل طبية ومنح تعليمية لدول حوض النيل وتعمل على زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لطلاب الماجستير والدكتوراه من الدول الإفريقية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء نشاط الوكالة الفرانكفونية بجامعة الإسكندرية، وسبل تطوير التعاون مع الوكالة فى المجالات العلمية والتعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تنمية مهارات الطلاب والباحثين الدراسين باللغة الفرنسية.