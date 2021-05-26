«إسكان النواب»: الصرف الصحى والمياه من أولويات موازنة العام الجديد

جدة - نرمين السيد - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك عدد من الأولويات بشأن الموازنة العامة الجديدة، يأتى فى المقدمة ملف مياه الشرب والصرف الصحى، وصيانة شبكات مياه الشرب بشكل دورى، حتى لا تتأثر الخدمة فى مختلف أنحاء الجمهورية.





وأكد أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى تحولت لمبادرة شاملة تلقى الضوء على أهم وأبرز الملفات التى شغلت المصريين طوال العصور السابقة، والتى تتمثل فى توفير حياة كريمة فى السكن والخدمات والمرافق، مما يعكس الجهود الكبيرة من قبل الدولة فى هذه الملفات على وجه التحديد التى كانت تؤرق المواطنين.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب فى كلمته خلال اجتماع لجنه الإسكان بمجلس النواب اليوم، إلى أن اللجنة حريصة على متابعة ملف مياه الشرب والصرف الصحى خطوة بخطوة مع الجهات التنفيذية، وخلال الفترة الأخيرة هناك جهد ملموس للجميع فى هذه الملفات، وإن كان المطلوب المزيد من العمل على الأرض لتلبية احتياجات المواطنين فى وأحد من أبرز الملفات الخدمية على الإطلاق والتوسع فى مد خدمة الصرف الصحى للعديد من القرى على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس الإسكان، أنه من هذا المنطلق كان هناك حرص من قبل الجميع على توجيه الاعتمادات المالية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى والصيانة الدورية لشبكات مياه الشرب لتحسين مستوى الخدمة وفى نفس الوقت مواجهة نسبة الفاقد من المياه النظيفة، خصوصا وأن الصيانة تعد من أبرز الأولويات خلال الفترة المقبلة، لزيادة الكفاءة الانتاجية والحفاظ على هذه الشبكات أطول فترة ممكنة.