التعليم العالى: فتح باب الترشح لجوائز اليونسكو لمحو الأمية لعام 2021

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرا مقدما من الدكتورة غادة عبد البارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو حول فتح باب التقدم لنيل جوائز اليونسكو الدولية لمحو الأمية لعام 2021.





وأشار التقرير إلى أن هذه الجوائز تضم:

1- جائزة اليونسكو/ الملك سيجونغ لمحو الأمية، والتى تأسست عام 1989، وتحظى برعاية جمهورية كوريا، وتهدف إلى الاهتمام بالبرامج التى تركز على تطوير واستخدام التثقيف والتدريب فى مجال محو الأمية باللغة الأم .

2 - جائزة اليونسكو/كونفوشيوس لمحو الأمية وقد تأسست عام 2005، وتحظى برعاية جمهورية الصين الشعبية، وتهتم هذه الجائزة بالبرامج التى تشجع على محو أمية الكبار، خاصة فى المناطق الريفية والشباب خارج المدرسة، ولاسيما الفتيات والنساء.

وأضاف التقرير أن هذه الجوائز تمنح للحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والأفراد اعترافاً بإسهامهم المتميز فى تعزيز الجهود المبذولة، وتقديراً لجهودهم المتواصلة فى مجال محو الأمية.

ولفت التقرير إلى أن موضوع الجائزة هذا العام هو "الشمولية- التعليم عن بعد ومحو الأمية الرقمية"، كما أوضح التقرير أنه ينبغى للراغبين فى التقدم لنيل تلك الجوائز استيفاء النموذج الإلكترونى المعد لهذا الغرض عن طريق طلب إنشاء حساب مستخدم، وذلك فى موعد أقصاه 13يونيو 2021 عبر الرابط التالى :-

http://www.unesco.org/ilp/account

ولمزيد من المعلومات عن الجوائز وإجراءات تقديم الترشيحات يُرجى الاطلاع على الرابط التالى :-

https://en.unesco.org/themes/literacy/prizes/selection

وعلى الراغبين فى الترشح موافاة اللجنة الوطنية بنسخة من الاستمارة المرسلة إلكترونياً، وخطاب معتمد بترشيح الجهة التابع لها المتقدم، وذلك عبر البريد الإلكترونى الموضح أدناه، وفى موعد أقصاه 15 يونيو 2021 حتى يتسنى للجنة البت فى الطلبات المقدمة وموافاة المنظمة بها قبل 27 يونيو 2021، علمًا بأنه لن يلتفت إلى الترشيحات غير المستوفاة لشروط الجائزة والأوراق المطلوبة، أو التى ستصل بعد الموعد النهائى المشار إليه.

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