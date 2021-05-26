جدة - نرمين السيد - ويرصد دوت الخليج فى أبرز المعلومات عن محور شبرا _ بنها الحر، فى الفيديو جراف التالى:

ويُعد أول طريق زراعى حر فى مصر، ويبلغ طوله 40 كيلو متر ويتكون من 39 كوبرى و24 نفقًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو جراف- محور «شبرا - بنها الحر».. شريان جديد للتنمية على أرض مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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