علوم الإسكندرية: نتابع باهتمام أزمة منشور التهنئة وسنعقد اجتماع

وقالت الكلية فى البيان:" نتابع بكل اهتمام وتقدير جميع التعليقات والتفاعلات التى وردت أمس على هذا المنشور وذلك للوقوف على حقيقة تلك التعليقات".
وأشار البيان إلى أنه سيتم عقد اجتماعا يضم كل من عميدة الكلية ورئيس مجلس قسم الكيمياء والدكتور محمود مرسى، للتحقق من مصداقية ما تم التعليق به على التهنئة المشار إليها.
وأكدت إدارة الكلية أنه لم ترد سابقاً أى شكاوى مكتوبة أو شفهية ضد الدكتور محمود مرسى، من الطلاب سواء عن طريق مكتب الشكاوى الخاص بالطلاب أو عن طريق مكاتب الإدارة.
وأضاف البيان:"لُوحظ أيضاً وجود تعليقات خارجة من عديد الأشخاص الذين لا ينتمون للمجتمع الجامعى ولا يمثلوا طلاب الكلية، والتى تعد تشويهاً للكلية والعاملين بها"، مؤكدا احترام وتقدير إدارة الكلية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب وجميع فئات المجتمع.
تعود الواقعة بداية الواقعة عندما نشرت كلية العلوم جامعة الإسكندرية منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تهنئة للدكتور محمود مرسى لترقيته إلى درجة مدرس بقسم الكيمياء.
وانهالت التعليقات على منشور التهنئة وتنوعت بين الغضب والسخرية، إذ بلغ إجمالى عدد التعبيرات - حتى هذه اللحظة- 199 ألف تعبير تتوزع بين "194 ألف تعبير غاضب، 2900 تعبير ضاحك، 1200 تعبير إعجاب"، فضلا عن 40 ألف تعليق، و19 ألف مشاركة.
وفى أول رد من الدكتور محمود مرسى على الجدل المثار على قرار قريته، علق على المنشور بقوله:"أنا لو بأخد للطلبة غياب وبأروحهم بدرى وأتغاضى عن ريبورت المعمل واللي ياجى متأخر بعدها بساعة أدخله وأديله درجات زيه زى اللى واقف بيشتغل في المعمل وتعب كنت خدت مليون لاف".
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