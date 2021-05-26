صور.. محافظ الإسكندرية: إنجاز 55% من مشروع ميدان تطوير محطة مصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقده أعمال تطوير ميدان محطة مصر بتكلفة 227 مليون جنيه، اليوم الأربعاء، رفقة نائبته الدكتورة جاكلين عازر، وذلك فى إطار خطة المحافظة، لتطوير الميادين والقضاء على الأسواق العشوائية.

وأضاف الشريف إن وضع الباعة الجائلين الذين يحتلون جزء من ساحة ميدان محطة مصر بحى وسط الآن هو وضع استثنائى لحين إنشاء السوق الحضارى الجديد.

وحذر المحافظ أنه عقب الانتهاء من إنشاء السوق الحضارى وتسكين الباعة الجائلين به لن يسمح نهائياً بتواجد أى من الباعة الجائلين بالميدان وسيتم التعامل بحزم مع ذلك.

وأشار الشريف إلى أنه يجرى المتابعة اليومية لنسب الأعمال وسرعة الإنجاز بمشروع تطوير ميدان محطة مصر، مؤكدا أنه يجرى إنشاء سوق حضارى على أحدث طراز عالمى وباكيات أكثر من المطلوب لتغطية جميع الباعة الجائلين.

ويشمل مشروع تطوير ميدان محطة مصر إنشاء سوق حضارى متكامل عبارة عن 182 باكية و60 محلا للقضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية.

ويتضمن المشروع تطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات "الأجرة" والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور.