على رأسها إصدار عملة فضية فئة الـ100 جنيه.. قرارات مجلس الوزراء اليوم

جدة - نرمين السيد - وأصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه مجموعة من القرارات هى:

- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كندا، التى تساهم بموجبه بمبلغ لا يتجاوز 5 ملايين دولار كندى، على مدار 5 سنوات، لتنفيذ مشروع دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال فى مصر، الذى يستهدف تحسين المشاركة الاقتصادية للنساء والفتيات، بالتركيز على صناعة السجاد، ويستفيد منه بشكل مباشر 3.100 سيدة، و1.900 فتاة، إلى جانب زيادة الانتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة، وتحسين استجابة أصحاب العمل فيما يتعلق بمراعاة الحقوق الاقتصادية للنساء.

- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كندا، التى تساهم بموجبه بمبلغ لا يتجاوز 4 ملايين و 500 ألف دولار كندى، على مدار 5 سنوات، من أجل تنفيذ مشروع فرص المرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية فى الوجه القبلى بمصر، بما يتماشى مع هدف الحكومة المصرية المتمثل فى تطوير قدرات المرأة، إذ سيتم تنفيذ المشروع فى محافظتى المنيا وبنى سويف، بهدف تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وإتاحة فرص لإدارة المشروعات التجارية الزراعية المستدامة بيئيا، وتعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة وتقليل العوائق أمام توظيف النساء وريادة الأعمال.

- الموافقة على مشروع قرار بالترخيص بإصدار عملة تذكارية من الفضة فئة الـ 100 جنيه، وكذا عملات قابلة للتداول بمناسبة حدث نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة، تحمل شعار الاحتفالية المبهرة، وعنوانها باللغتين العربية والانجليزية، بهدف التوثيق لهذا الحدث الوطنى البارز.

- الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة الأقصر بشأن التصرف بنظام البيع فى قطعة أرض بناحية الوابورات ـ بمركز أرمنت، لصالح البنك الأهلى المصرى، لإقامة مقر للبنك عليها، بهدف توفير الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، حيث تمت الموافقة مع عرض الأمر على مسؤولى حماية نهر النيل بالأقصر.

- الموافقة على طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام حق الانتفاع فى قطعة أرض غرب قرية الكروان المطلة على شارع الشهيد عاطف السادات، بمدينة بورسعيد، لصالح شركة نيو بلان للتطوير العقارى لاستغلالها واستثمارها فى أنشطة ترفيهية وسياحية وتجارية لمدة 20 عاما، وضمن هذه الأنشطة صالة تزحلق للجليد، تكون الأولى بمحافظات القناة، ومول تجارى يضم ماركات عالمية مميزة، و120 وحدة فندقية وسياحية عالية الجودة، وقاعات متعددة الأغراض، وتطوير طريق سياحى وخدمى وترفيهى لأبناء المدينة يعد اضافة قوية لمدينة بورسعيد، ويستهدف هذا المشروع العملاق العمل على إحداث طفرة فى جذب الاستثمار السياحى للمحافظة، وقد تمت الموافقة على أن يتم استيفاء الاشتراطات المطلوبة مع الهيئة العامة لحماية الشواطئ.

- استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذى للصرف بالمرحلتين الأولى والثانية من مبادرة السداد الفورى "85%" لدعم الصادرات حتى يوم 28 إبريل 2021، وذلك فى ظل سعى الدولة المستمر لتحفيز المناخ الاستثمارى وتشجيع الصناعة وزيادة الصادرات وإيجاد آليات لتسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

وتمت الإشارة إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2020 وتقدمت 1.580 شركة مصدرة للانضمام لهذه المرحلة، تم الصرف لـ1.069 شركة بقيمة نحو 12 مليارا و147 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المبادرة فقد تقدمت 1.601 شركة مصدرة للانضمام إليها فى شهر فبراير 2021، وتم الصرف يوم 28 فبراير 2021 لـ43 شركة بإجمالى نحو 210 ملايين و 756 ألف جنيه، ثم الصرف يوم 28 إبريل 2021 لـ506 شركات بإجمالى نحو 2 مليار و237 مليون جنيه.

وبناء على طلب وزير البترول والثروة المعدنية، بتسوية مديونيات الشركات المصدرة، التى اشتركت بمبادرة السداد الفورى 85% على مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات، فقد تم خصم المديونيات المستحقة لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية من الشركات المصدرة المشتركة بهذه المبادرة، وستقوم وزارة المالية فى نهاية المبادرة بتحويل تلك المديونيات التى تم خصمها والجارى خصمها من الشركات لوزارة البترول والثروة المعدنية، كما سيتم تطبيق نفس الأمر على وزارة الكهرباء.

كما ستقوم وزارة المالية فى نهاية المبادرة بتحويل تلك المديونيات بالإضافة إلى المديونيات المقرر خصمها من الشركات التى ستصرف خلال الشريحة الثالثة للصرف بهذه المرحلة يوم 18 يونيو 2021 إلى الجهات سالفة الإشارة كل فيما يخصه، ويتم استكمال مهام وزارة المالية فى هذا الصدد والتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات لتعظيم القيمة التى ستصرف للشركات خلال الشريحة الثالثة للصرف بهذه المرحلة يوم 17 يونيو 2020 وذلك فى ضوء توجيهات الحكومة وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بضرورة سرعة صرف المستحقات المالية للشركات المصدرة.

- اعتماد التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بتاريخ 26 أبريل 2021، لـ 28 تسوية بقيمة تقدر بأكثر من 33 مليون جنيه.

- الموافقة على آليات تطبيق مشروع التحول لنظم الرى الحديثة، والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية، كما وافق المجلس فى هذا الصدد أيضا على تشكيل لجنة عليا لتسيير مشروع التحول لنظم الرى الحديثة.

جاء ذلك فى إطار استعراض مشروع تحديث منظومة الرى والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، إذ تمت الإشارة إلى أن أهداف المنظومة تتمثل فى تقليل زمن الرى، وتوفير كميات الأسمدة، وتقليل تكاليف العمالة، وزيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير المياه لمساحات أراض جديدة، وتحسين خصوبة التربة الزراعية، وتحسين كفاءة نقل المياه، وزيادة الانتاجية المحصولية، فضلا عن تحسين كفاءة الرى الحقلى، وتحقيق عدالة توزيع المياه، وتقليل معدلات التلوث.

- الموافقة على التصريح لوزارتى التعليم العالى والبحث العلمى، والزراعة واستصلاح الأراضى بإبرام عقد مشاركة مع شركة "ايفا فارم" لتصنيع وإنتاج لقاح مثبط للحماية من فيروس كورونا.

وتمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن هذه الخطوات تأتى فى إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من الجائحة العالمية، والتوسع فى القدرات العلمية المصرية، وكذا النهوض بالصناعة المتعلقة بهذا المجال، وتم توجيه الشكر للجهات التى تبذل جهودا مُضنية للتوصل إلى لقاح مصرى.

- الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2021 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لـ5 مشروعات لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، خاص بمشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، والموقع بتاريخ 28 أبريل 2021.

ويهدف مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر إلى رفع معدلات السلامة والأمان، وتطوير جودة خدمات السكك الحديدية على محور الإسكندرية – القاهرة – نجع حمادى، إذ تتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر مسؤولية تنفيذ المشروع، الذى يتضمن تحديث نُظم الإشارات الآمنة، وتحسين إدارة أصول أنظمة السلامة والأمان، إلى جانب ما يتعلق بتنمية الموارد البشرية والمؤسسية.