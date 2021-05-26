إصدار عملات تذكارية وأخرى قابلة للتداول بمناسبة موكب نقل المومياوات الملكية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص بإصدار عملة تذكارية من الفضة فئة الـ 100 جنيه، وكذا عملات قابلة للتداول بمناسبة حدث نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة، تحمل شعار الاحتفالية المبهرة، وعنوانها باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف التوثيق لهذا الحدث الوطني البارز.



ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كندا، التي تساهم بموجبه بمبلغ لا يتجاوز 4 ملايين و 500 ألف دولار كندي، على مدار 5 سنوات، من أجل تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في الوجه القبلي بمصر، بما يتماشى مع هدف الحكومة المصرية المتمثل في تطوير قدرات المرأة، حيث سيتم تنفيذ المشروع في محافظتي المنيا وبني سويف، بهدف تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وإتاحة فرص لإدارة المشروعات التجارية الزراعية المستدامة بيئياً، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتقليل العوائق أمام توظيف النساء وريادة الأعمال.

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