/632595/هل-يرحل-محمد-صلاح-لصفوف-ريال-مدريد-بعد-التأهل-لدوري-الأبطال

أغلق الدولي المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول ملف الانتقال إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعد تأهل "الريدز" لدوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة بعد تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة.

ونجح نادي ليفربول في التأهل لدوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة وذلك بعد فوزه في المباراة الختامية على نادي كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شيء أحرزهما "أسد التيرانجا" ساديو ماني ليخطف المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج مستغلا تعثر كلا من ليستر سيتي وتشيلسي في مباراتهم على الترتيب ،ليحجز بذلك تذكرته في دوري أبطال أوروبا .

مفاوضات باريسية

وشهدت الفترة الماضية تلميحات من بعض الصحف الفرنسية تشير إلى دخول باريس سان جيرمان الفرنسي في مفاوضات مع وكيل اللاعب المصري محمد صلاح بشأن التعاقد معه خلال الفترة المقبلة لتعويض الرحيل المحتمل لنجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي والذي بات على وشك الرحيل من "قلعة الامراء" بنهاية الموسم الحالي إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

جولة الحسم

ولكن بعد تأهل "الريدز" لدوري أبطال أوروبا أغلق محمد صلاح ملف التفاوض على الرحيل عن فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لخوض تحد جديد مع الفريق الإنجليزي في دوري الأبطال خلال الموسم الجديد.

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول هذا الموسم

وفشل صلاح في الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي "البريميرليج" هذا الموسم وذلك بعدما خطفه المهاجم هاري كين نجم نادي توتنهام بعد إحرازه هدف في مباراة فريقه الختامية أمام نادي ليستر سيتي ليحسم صراع الهدافين لصالحه بفارق هدف عن مهاجم نادي ليفربول الدولي المصري محمد صلاح ، كما حصل كين أيضا على لقب أفضل مرر في الدوري الإنجليزي وذلك بعدما ساهم في 14 تمريرة حاسمة هذا الموسم.

ترتيب هدافي البريميرليج

وحصل هاري كين (توتنهام) على لقب هداف الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد 23 هدف وأتى بعده الدولي المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول برصيد 22 هدف بينما كان النجم البرتغالي برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد في امركز الثالث برصيد 18 هدف وأتى الكوري الجنوبي سونج هيونج مين (توتنهام ) في المركز الرابع برصيد 17 هدف