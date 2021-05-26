/632596/فضة-تساوي-100-جنيه-الحكومة-تصدر-عملة-تذكارية-جديدة

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، موافقته على مشروع قرار ترخيص لإصدار عملة تذكارية من الفضة فئة الـ 100 جنيه وعملات آخرى بمناسبة الحدث العالمي الذي نظمته مصر لنقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة.

وأشار بيان مجلس الوزراء، إلى أن العملات ستحمل شعار الاحتفالية وعنوانها باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف التوثيق لهذا الحدث الوطني البارز.

الحكومة توافق على منحة كندية لمصر

في سياق آخر، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كندا، التي تساهم بموجبه بمبلغ لا يتجاوز 4 ملايين و 500 ألف دولار كندي، على مدار 5 سنوات، من أجل تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في الوجه القبلي بمصر.

ويأتي الأمر بما يتماشى مع هدف الحكومة المصرية المتمثل في تطوير قدرات المرأة، حيث سيتم تنفيذ المشروع في محافظتي المنيا وبني سويف.

والأمر بهدف تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وإتاحة فرص لإدارة المشروعات التجارية الزراعية المستدامة بيئياً، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتقليل العوائق أمام توظيف النساء وريادة الأعمال.

تحذير من الاكتتاب الأولى في العملات Initial Coin Offering -ICO

من جانبها، حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين، من مخاطر الاشتراك فى عمليات الاكتتاب الأولى في العملات Initial Coin Offering -ICO والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين.

ومن مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الافتراضية المشفرة وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.

لم ترخص أو تقنن العملات الافتراضية

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين، أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، وكذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، ارتكازا على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يُعد نوعا من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.

بورصة مصر والنيل هما سوق تداول الأوراق المالية

ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين، على أن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل.

كما أنه يتم حاليا استكمال الإجراءات التنفيذية لبورصة العقود الآجلة والمشتقات المالية، بالإضافة إلى بورصات السلع، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعا للمزاولة.