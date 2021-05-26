/632597/مهاجم-نهضة-بركان-يتوعد-الأهلي-القتال-سلاحنا-للفوز-بالسوبر-الإفريقي-تفاصيل

أكّد ابراهيم البحراوي، مهاجم نهضة بركان وهداف الدوري المغربي المحلي على أهمية المباراة التي ستجمع فريقه بمنافسه الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي ، مشيراً إلى أن الكتيبة البرتقالية يحذوها طموح كبير من أجل الفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الفريق الأحمر ومحاولة إنعكاس ذلك على نتائج الفريق في البطولة المحلية.

وقال البحرواي في تصريحات صحفية : " الرحلة من الدار البيضاء للدوحة مرت في أجواء جيدة للغاية، كل شيء كان منظما ومُحكماً من قبل اللجنة المنظمة، السفر على الرغم من طول مسافاته بين العاصمتين المغربية والقطرية الإ أنها كانت في ظروف مريحة ، وبدأنا بالإجراءات الإحترازية والإدارية فور وصولنا لقطر ، قبل أن نخلد للنوم قبل الحصة التدريبية الأولى إستعداد للأهلي".

مهاجم نهضة بركان يتوعد الأهلي

وأضاف هدف الدوري المغربي: " التفاؤل كبير بين أعضاء الجهاز الفني والإداري في نادي نهضة بركان من اجل تحقيق الفوز على المارد الأحمر، وندرك قوة النادي الأهلي وصعوبة هذه المواجهة، لكننا مستعدين لكافة السيناريوهات، وسنلعب من أجل الفوز".

مهاجم نهضة بركان يوضح مزايا الفوز على الأهلي

وأستكمل قائد نهضة بركان :" روح المجموعة التي نراهن عليها في فريق نهضة بركان هي نقطة التميز لدينا عن منافسنا بالإضافة للقوة العقلية والقتالية ، بفضل هذه السمات يمكننا تحقيق الألقاب ونيل الإنجازات".

وواصل البحرواي: الفوز خلال مباراة الأهلي سيتيح لنا المنافسة بشكل قوي على بطولة الدوري المغربي المحلي ونحن عازمةن على إظهار نواتنا ومعدننا الحقيقي في المنافسات التي تنتظرنا وبإمكاننا فتح صفحة جديدة من خلال لقاء الأهلي ".

وأختتم هداف الدوري المغربي: " "نوجه شكرنا لجماهير نهضة بركان الكبيرة والتي توصلنا برسائل تحفيزية وتشجيعية كبيرة خلال هذا الأسبوعع وكذلك في الأوقات الماضية ، ونتهد لهم ببذل كل الجهد من أجل الظفر بهذا اللقب الغالي، ونأمل أن نكون عند حسن ظن أنصارنا في المغرب وكذلك إهداء اللقب لهم".