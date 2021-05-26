/632598/أبرزها-قرض-لتطوير-السكة-الحديد-قرارات-مهمة-من-الحكومة-اليوم

قرارات عدة أعلن عنها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، حيث وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والمتعلق باتفاق تمويل بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، خاص بمشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بقيمة 362 مليون و900 ألف يورو، والموقع بتاريخ 28/4/2021.

قرض تمويلي لتطوير السكك الحديدة

ومقرر أن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر يستهدف رفع معدلات السلامة والأمان، وتطوير جودة خدمات السكك الحديدية على محور الإسكندرية – القاهرة – نجع حمادي، على أن تتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر مسؤولية تنفيذ المشروع، الذي يتضمن تحديث نُظم الإشارات الآمنة، وتحسين إدارة أصول أنظمة السلامة والأمان، إلى جانب ما يتعلق بتنمية الموارد البشرية والمؤسسية.

منحة كندية لمصر

وفي سياق متصل، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كندا، التي تساهم بموجبه بمبلغ لا يتجاوز 4 ملايين و 500 ألف دولار كندي، على مدار 5 سنوات، من أجل تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في الوجه القبلي بمصر، بما يتماشى مع هدف الحكومة المصرية المتمثل في تطوير قدرات المرأة.

وسيتم تنفيذ المشروع في محافظتي المنيا وبني سويف، بهدف تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وإتاحة فرص لإدارة المشروعات التجارية الزراعية المستدامة بيئياً، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتقليل العوائق أمام توظيف النساء وريادة الأعمال.

اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة الأقصر بشأن التصرف بنظام البيع في قطعة أرض بناحية الوابورات ـ بمركز أرمنت، لصالح البنك الأهلي المصري، لإقامة مقر للبنك عليها، بهدف توفير الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، حيث تمت الموافقة مع عرض الأمر على مسئولي حماية نهر النيل بالأقصر.

طلب محافظة بورسعيد بحق انتفاع أرض «الكروان»

ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام حق الانتفاع في قطعة أرض غرب قرية الكروان المطلة على شارع الشهيد عاطف السادات، بمدينة بورسعيد، لصالح شركة نيو بلان للتطوير العقاري لاستغلالها واستثمارها في أنشطة ترفيهية وسياحية وتجارية لمدة 20 عاماً.

وضمن هذه الأنشطة صالة تزحلق للجليد، تكون الأولى بمحافظات القناة، ومول تجاري يضم ماركات عالمية مميزة، و120 وحدة فندقية وسياحية عالية الجودة، وقاعات متعددة الأغراض، وتطوير طريق سياحي وخدمي وترفيهي لأبناء المدينة يعد اضافة قوية لمدينة بورسعيد، ويستهدف هذا المشروع العملاق العمل على إحداث طفرة في جذب الاستثمار السياحي للمحافظة، وقد تمت الموافقة على أن يتم استيفاء الاشتراطات المطلوبة مع الهيئة العامة لحماية الشواطئ.

مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات

بينما استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للصرف بالمرحلتين الأولى والثانية من مبادرة السداد الفوري ( 85% ) لدعم الصادرات حتى يوم 28 إبريل 2021، وذلك في ظل سعي الدولة المستمر لتحفيز المناخ الاستثماري وتشجيع الصناعة وزيادة الصادرات وإيجاد آليات لتسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

وتمت الإشارة إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020 وتقدمت 1580 شركة مصدرة للانضمام لهذه المرحلة، تم الصرف لعدد 1069 شركة بقيمة نحو 12 مليارا و 147 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المبادرة فقد تقدمت 1601 شركة مصدرة للانضمام إليها في شهر فبراير 2021، وتم الصرف يوم 28 فبراير 2021 لعدد 43 شركة بإجمالي نحو 210 ملايين و 756 ألف جنيه، ثم الصرف يوم 28 إبريل 2021 لعدد 506 شركات بإجمالي نحو 2 مليار و 237 مليون جنيه.

آليات تطبيق مشروع التحول لنظم الري الحديثة

بينما وافق مجلس الوزراء على آليات تطبيق مشروع التحول لنظم الري الحديثة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية، كما وافق المجلس في هذا الصدد أيضا على تشكيل لجنة عليا لتسيير مشروع التحول لنظم الري الحديثة. جاء ذلك في إطار استعراض مشروع تحديث منظومة الري والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، حيث تمت الإشارة إلى أن أهداف المنظومة تتمثل في تقليل زمن الري، وتوفير كميات الأسمدة، وتقليل تكاليف العمالة، وزيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير المياه لمساحات أراض جديدة، وتحسين خصوبة التربة الزراعية، وتحسين كفاءة نقل المياه، وزيادة الانتاجية المحصولية، فضلا عن تحسين كفاءة الري الحقلي، وتحقيق عدالة توزيع المياه، وتقليل معدلات التلوث.

شراكة وزارتي التعليم والزراعة مع شركة «إيفا فارما» لانتاج لقاح كورونا

وافق مجلس الوزراء على التصريح لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة واستصلاح الأراضي بإبرام عقد مشاركة مع شركة "ايفا فارم" لتصنيع وانتاج لقاح مثبط للحماية من فيروس "كورونا".

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه الخطوات تأتى فى إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من الجائحة العالمية، والتوسع فى القدرات العلمية المصرية، وكذا النهوض بالصناعة المتعلقة بهذا المجال، وتم توجيه الشكر للجهات التي تبذل جهودا مُضنية للتوصل إلى لقاح مصري.

قرارات اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية

وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2021 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 5 مشروعات لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.