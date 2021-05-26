موعد طرح فيلم 2 Boss baby.. تعرف على التفاصيل

قرر صناع الجزء الثانى من فيلم the Boss Baby مفاجأة جمهور العمل، وتقديم موعد عرضه على شاشات السينما، حيث كان من المقرر طرحه في يوم 19 سبتمبر المقبل، ويحمل الجزء الجديد اسم The Boss Baby: Family Business

دوت الخليج يكشف موعد عرض الجزء الثاني من فيلم boss baby، فضلًا عن تفاصيل العمل.

واستقر صناع فيلم the boss baby على تقديم موعد طرح الجزء الثاني إلى يوم 2 يوليو المقبل، على أن يعرض في نفس الموعد على إحدى قنوات العرض الأمريكية المدفوعة.

قصة الجزء الثاني من the boss baby

ويدور فيلم The Boss Baby: Family Business، بعدما أصبح الأخوان تمبلتون بالغين وانجرفوا بعيدًا عن بعضهم البعض، لكن طفلًا رئيسًا جديدًا له نهج متطور على وشك أن يجمعهم مرة أخرى، ويلهمهم لافتتاح شركة عائلية جديدة.

أبطال فيلم boss baby

الفيلم من بطولة أليك بالدوين، وباتون أوزوالت، وستيف بوشيمى، وليزا كودرو، وجيمى كيميل، وفيفان يى، ومن تأليف مارلا فرازى، ومايكل مكوليرس، وإخراج توم ماكجراث مخرج فيلم Megamind وThe Penguins of Madagascar وMadagascar، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "hollywoodreporter".

الجزء الأول من فيلم The boss baby يحقق نجاحًا ساحقًا

الجدير بالذكر، أنه حقق الجزء الأول من فيلم الإنيميشنThe Boss Baby أكثر من 366 مليون دولار أمريكى حول العالم، وهو الفيلم الذى تدور أحداثه حول طفل ذى قدرات خاصة، يسعى لإيقاف مؤامرة غادرة من قبل المدير التنفيذى لشركة جرو.

فيلم The Boss Baby مأخوذ من كتاب مصوّر يحمل نفس الاسم للكاتبة مارلا فرازي عام 2010، وحصل الفيلم على عدة جوائز وتم تصنيفه ضمن أفضل الكتب مبيعًا وفقًا Indie Bestseller List، وأيضًا كأفضل كتاب للأطفال عام 2010 وفق موقع A Publisher's Weekly، كما نال الفيلم إشادة النقاد.