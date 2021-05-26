/632602/أكاديمية-الفنون تمنح-إسلام-على-جعفر-درجة-الدكتوراه-في-نقد-وتحليل-فن-روايات-يوسف-السباعي

ناقش المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، اليوم الأربعاء، رسالة الدكتوراه المقدمه من الباحث إسلام على جعفر بعنوان أدب يوسف السباعي في الفنون المرئية.

وتشكلت لجنة المناقشة من الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر ومدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق كمناقش من خارج الأكاديمية، والأستاذ الدكتور ساميه حبيب رئيس قسم النقد الأدبي كمشرف والأستاذ الدكتور أشرف توفيق أستاذ النقد السينمائى والتليفزيوني كمشرف مشارك، والأستاذ الدكتور وليد سيف أستاذ النقد السينمائى والتليفزيوني كمناقش من داخل الأكاديمية.

النقد والتحليل

وتناولت الرسالة بالنقد والتحليل فن الرواية عند يوسف السباعي واختلافه فى الوسائط المرئية فى السينما والتليفزيون بالتطبيق على روايات "إنى راحله" و"رد قلبى" و"العمر لحظة".

وتوصلت الدراسة إلى أن تناول السينما والتليفزيون للروايات أثر بصورة كبيرة على البنيات السردية للروايات بالإضافة والحذف والتعديل والتغيير والدلالة السياسية، خاصة وأن تلك الروايات عبرت عن مراحل تاريخية في المجتمع المصري، كما توصلت الدراسة إلى أن تأثير الخلفيه العسكرية للسباعى انعكس في الروايات عينة الدراسة.

ومنحت لجنة المناقشة الباحث درجة الدكتوراه من المرتبة الأولى مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها مع الجامعات، والتي تعد درجة الدكتوراه الثانية التى يحصل عليها الباحث بعد حصوله على الدكتوراه في الصحافة الإسرائيلية من كلية الآداب جامعة عين شمس.