هشام حسين يتقدم بطلب إحاطة جديد بشأن مخالفات زد الشيخ زايد

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محالفات البناء بالشارع المصري

وأكد علي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص خلال الفترة الأخيرة علي وضع ضوابط صارمة تجاه مخالفات البناء بعد أن عاني الشارع منها بمختلف المحافظات، ومن ثم صدرت اشتراطات البناء الجديدة التي يتساوى أمامها جميع المواطنون مع دخولها حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل بعد أن دخلت مرحلة التجربة مع بداية مايو الجاري.

مخالفات زد الشيخ زايد

ولفت إلي أنه رغم كل هذه الجهود إلا أن مدينة ٦ أكتوبر تشهد خلال هذه المرحلة مخالفات تضر البنية التحتية لها من خلال الارتفاعات التي يتم تنفيذها بأكثر من مشروع وعلي رأسها مشروع "زد الشيخ زايد" من قبل شركة اورا للتطوير العقاري المملوكة للمهندس نجيب ساويرس وذلك ببلوغ ارتفاعات الأبراج ٢٠ دورًا بما يزيد عن ٦٠ متر ، وهو الأمر الذي يتم تبريره بأنه تعويضا لترك مساحات علي المستوي الأراضي، وهو أمر غير مقنع خاصة أنه سيكون بلا عائد علي الدولة ومخالف لكل ضوابط الحالات المشابهة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية كالتجمع الخامس.