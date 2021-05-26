/632605/اشتباكات-عنيفة-بين-الجيشين-السوداني-والإثيوبي-وتحذيرات-من-حرب-برية-بين-البلدين

واصل الجانب السوادني التحذير من تداعيات القرارات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي، حيث حذر خبراء من حرب برية بين البلدين. وقعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي، في منطقة باشندة الحدودية. ونقلت قناة العربية، في نبأ عاجل لها حدوث اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السودانى والإثيوبي.

خبير سوداني يحذر من حرب برية

فيما حذر الخبير السوداني في القانون الدولي أحمد المفتي، من حدوث حرب برية بين إثيوبيا والسودان بسبب الأرض التي يبنى عليها سد النهضة الإثيوبي.

إعادة إقليم بني شنقول للسودان

وطالب الخبير السوداني في القانون الدولي مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل لإعادة إقليم "بني شنقول" المقام عليه سد النهضة الإثيوبي للسيادة السودانية تفاديا لاندلاع حرب برية بين السودان وإثيوبيا مبررا ذلك بمخالفة أديس أبابا لاتفاقية 1902. وقال المفتي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن السودان سبق له أن ترك إقليم "قمبيلا"، إلى إثيوبيا عام 1957 من دون حرب، وعلى أمريكا ومجلس الأمن، حمل إثيوبيا على رد إقليم "بني شنقول"، تفاديا لاندلاع حرب برية، موضحا أنه تنفيذا للمادة 4 من اتفاقية 1902.

رد إقليم "قمبيلا" إلى سيادتها

ووفقا له طالبت إثيوبيا من السودان، عام 1955 رد إقليم "قمبيلا" إلى سيادتها، والتي تنص تلك المادة، على رد ذلك الإقليم لاثيوبيا، عند استقلال السودان، وبالفعل اكتمل رد ذلك الإقليم سلميا للسيادة الإثيوبية، عام 1957. وأضاف الخبير السوداني في القانون الدولي فإن المادة 3 من تلك الاتفاقية، تنص على منح إقليم "بني شنقول" السوداني، إلى إثيوبيا، بشرط عدم إقامة أي منشاة مائية على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا، أو نهر السوباط، إلا بموافقة حكومة السودان.

إثيوبيا أخلت بتلك المادة

وأوضح أن إثيوبيا أخلت بتلك المادة، ولم تاخذ موافقة حكومة السودان، قبل البدء في تشييد سد النهضة، وتسامح السودان ابتداءا مع ذلك، ودخل في مفاوضات مع إثيوبيا، لتأخذ مطالبه في الاعتبار، ولكن ظلت إثيوبيا تواصل الإخلال بالتزاماتها، فنفذت الملء الأول، بإرادتها المنفردة، ضاربة عرض الحائط بمطالب حكومة السودان، ومصر، والاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي.