من هو هشام «بلحة» صفقة الأهلي المنتظرة ؟!

شهدت الفترة الماضية تألق واضح للاعب هشام بلحة جناح غزل المحلة خلال مباريات زعيم الفلاحين في إطار مواجهات الدوري المصري الممتاز ، الأمر الذي لقى إهتمام كبير لمتابعة اللاعب من جانب أندية عديدة في الدوري على رأسهم الأهلي والزمالك.

وعلم دوت الخليج ان الأهلي يتابع اللاعب هشام بلحة من أجل ضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة في إطار تدعيم خط الهجوم الأهلاوي لاسميا في ظل الظروف التي تعوق القلعة الحمراء لعل أخرها تعرض ثلاثي الخط الأمامي للإصابة، ونستعرض أبرز المعلومات عن جناح زعيم الفلاحين.

هشام بلحة المرشح للنادي الأهلي

يعد هشام بلحة جناح فريق غزل المحلة الأساسي و أبرز لاعبي زعيم الفلاحين خلال هذا الموسم ، بعد صعود الفريق من دوري الدرجة الثانية ، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن والجناح الأيسر وهو المركز الذي يعانى منه الأهلي خلال الفترات الماضية بسبب تعرض معظم اللاعبين للإصابة.

معلومات عن هشام بلحة لاعب غزل المحلة المرشح للأهلي

ويتميز اللاعب بالسرعة والمهاره والتي ظهرت في لقاء المحلة والإسماعيلي بشكل واضح خلال مباريات الدوري المصري الممتاز، وسجل اللاعب 4 أهداف خلال منافسات الموسم الحالي، ويبلغ من العمر 24 عام ، وهو الأمر الذي يساهم في إرتفاع حظوظ اللاعب للإنتقال لصفوف القلعة الحمراء نظرا لصغر عمر اللاعب .

ويمتلك اللاعب عقد مع غزل المحلة ينتهي بنهاية عام 2022 ، أي مازال يتبقى في عقد اللاعب موسم أخر بعد نهاية العام الحالي، وتبحث لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي إمكانية ضم اللاعب لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة من أجل عرضه على الجهاز الفني قبل إتمام التعاقد النهائي مع جناح زعيم الفلاحين.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة هامة أمام نهضة بركان المغربي في إطار منافسات السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها في تمام السادسة من مساء الجمعة المقبلة.

التشكيل المتوقع للأهلي في نهائي السوبر الإفريقي

فى حراسة المرمى محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمد هانى.

في خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدى افشه.

في خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا، محمد شريف، صلاح محسن.