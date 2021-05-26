صور.. محافظ الإسكندرية لـ "سائقة ميكروباص": أنتِ مثال رائع لكل فتاة"

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقده أعمال تطوير ميدان محطة مصر بتكلفة 227 مليون جنيه، اليوم الأربعاء، رفقة نائبته الدكتورة جاكلين عازر، وذلك فى إطار خطة المحافظة، لتطوير الميادين والقضاء على الأسواق العشوائية.
وأشاد المحافظ بحرص السيدة على العمل قائلاً لها: "أنتِ مثال رائع لكل شاب وفتاة حابب ياكل عيش بالحلال.. وجميعنا فخورين بكى".
واستفسر الشريف من سائقة الميكروباص عن وجود أى احتياجات لها لتلبيتها فى الحال، مؤكدا أنه سيجرى تكريمها بمبنى الديوان العام للمحافظة تشجيعا وتحفيزا لها.
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