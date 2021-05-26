/632603/غادة-علي-لوزير-الإسكان-أهالي-الدويقة-ليس-لديهم-عقود-ملكية-في-هرم-سيتي-فيديو

قالت النائب غادة علي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،أن هناك 260 أسرة من المواطنين اللذين نقلو من منطقة جبل الدويقة إلى منطقة هرم سيتي،أثر سقوط الصخرة الجبلية بالدويقة عام 2008، بالتنسيق مع شركة اوراسكوم، لم يحصلوا إلى الآن على عقود ملكية للوحدات السكنية التي تسلموها فى عام 2010.

أهالي منطقة الدويقة

وطالبت النائب غادة علي عضو مجلس النواب، المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان، بضرورة حصول أهالي منطقة الدويقة على حقوقهم كاملة ، فضلا عن حصولهم على العقود السكنية الخاصة بهذه الوحدات،مشيرة إلى أن اهالي هذه المنظقة لم يتمكنوا من الاستفادة من المبادرات الرئاسية،التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مثل حياة كريمة، وتكافل وكرامة، بدون عقد سكني أو بطاقة الرقم القومي بدون سكن،اضافة إلى عدم حصولهم على خدمات المنظومة التموينية الرقمية، التي تستلزم وجود رقم قومي ، يحتوي على عنوان السكن.

المبادرات الرئاسية

كما توجهت النائبة غادة على عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، للرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر على كافة المبادرات الرئاسية التي يطلقها، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، والتي تستهدف الحغاظ على السلم العام والسلم المجتمعي.

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وتجدر الاشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،رفع الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعد مواجهات بين النواب ووزير الإسكان المهندس عاصم الجزار ، بسبب تاخر الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحي، والموافقة النهائية على تعديل قانون سن التقاعد للقوات المسلحة، برفع سن معاش رتبة الفريق إلى 65 سنة.