/632608/معلول-من-الدار-للنار-استدعاء-رباعي-الأهلي-لمنتخباتهم-في-التوقف-الدولي

تلقى النادي الأهلي خطابا رسميا لإستدعاء الرباعي الأجنبي بدر بانون وعلي معلول وأليو ديانج ووالتر بواليا من منتخبات المغرب وتونس ومالي والكونغو على الترتيب، للمشاركة في معسكرات منتخبات بلادهم في توقف شهر يونيو المقبل.

وتلقى النادي الأهلي استدعاء أولي بضم الرباعي بانون ومعلول وديانج وبواليا، ومن المقرر أن يتحدد موقف هؤلاء اللاعبين بعد إعلان القائمة النهائية من قبل منتخباتهم خلال الأيام القادمة.

رباعي الأهلي لمنتخبات المغرب و تونس

ويتواجد الرباعي الأجنبي في معسكر الأهلي بقطر استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل على استاد جاسم بن حمد بالدوحة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة. ويشارك الأهلي في السوبر الإفريقي باعتبار أن الفريق الأحمر بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا والذي فاز فيها على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة شهر نوفمبر الماضي بينما يشارك نهضة بركان المغربي بطل النسخة الأخيرة من الكونفدرالية وذلك بعد فوزه في مباراة النهائي أمام نادي بيراميدز بهدف دون رد.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا وهو اللقب الذي قاده للتتويجى بالنجمة التاسعة في مشواره نحو تعزيز صدارته لأكثر الفرق تتويجا بلقب دوري الأبطال.

قائمة الأهلي

ويخوض النادي الأهلي مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل على ستد حمد الجاسم ملعب"السد" بقائمة مكونة من 27 لاعب وهم:

قائمة الأهلي لمباراة نهضة بركان: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

التشكيل المتوقع للأهلي في نهائي السوبر الإفريقي

فى حراسة المرمى محمد الشناوي في خط الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمد هانى

في خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدى افشه

في خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا، محمد شريف، صلاح محسن.

التشكيل المتوقع لنهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى: زهير لعروبي

في خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي

في خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير

في خط الهجوم: محسن ياجور.