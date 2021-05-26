/632609/توفر-الكهرباء-معلومات-مهمة-عن-تكنولوجيا-الإنفرتر

تعتبر تقنية « الإنفرتر» من التقنيات الخاصة بمحركات الكهرباء لكباسات التكييفات، والتي تعد من أحدث طرق تطور التكولوجيا في تلك الصناعة، الأمر الذي يشغل بال الكثير من رواد التواصل الاجتماعي، لمعرفة طريقة توفير كهرباء التكييف مع تكنولوجيا «الإنفرتر».

وفي هذا الإطار يقدم موقع «دوت الخليج» المعلومات الخاصة التي ترد على سؤال كيف توفر في كهرباء التكييف مع تكنولوجيا الإنفرتر.

ماهي تكنولوجيا «الإنفرتر»؟

تكنولوجيا «الإنفرتر» هي تكنولوجيا تتيح التحكم في سرعة كباس التكييف، ويعني الكباس بدل ما يدخل في مرحلة الإيقاف والتشغيل ويستهلك كهرباء كثيرة يمكن من خلال الانفرتر تشغيل التكييف على سرعات عالية ومنخفضة يعني يتم تشغيله بالسرعة المطلوبة حسب الحمل.

وبالتالي يوفر في استهلاك الكهرباء، على عكس مكيفات الهواء العادية التي يكون الكباس الخاص بها إما مغلقًا أو قيد التشغيل عندما تعمل بكامل طاقتها وتستهلك الكهرباء الكاملة التي تم تصميمها لاستهلاكها.

وعندما يصل الترموستات إلى مستوى درجة الحرارة المحدد، يتوقف الكمبرسور أو الكباس وتستمر المروحة في العمل.

وعندما يشعر الترموستات أن درجة الحرارة قد زادت، يبدأ الكباس مرة أخرى في العمل، لذا فان تكنولوجيا «الإنفرتر»تساعد على الحفاظ على كهرباء المنزل وعدم إهدار الطاقة بشكل كبير ومفرط على عكس الأجهزة الأخرى.

كيف توفر في كهرباء منزلك؟

يمكنك توفير الطاقة الكهربائية لديك في المنزل من خلال ما يلي:

.1 إستخدام الطاقة الشمسية. .2 أجهزة توفير الطاقة. .3 الإتجاه إلي مصابيح الليد. .4 قفل التيار المتردد. .5 لا تحاول تشغيل الكهرباء عندما لا تحتاج إليها تحديث الأجهزة. .6 الإعتماد علي الإضاءة الطبيعية. .7 الإعتماد علي الإضاءة المهمة. .8 فصل الإلكترونيات غير المستخدمة. .9 التحكم في الترموستات. .10 إستخدام الميكروويف بدلاً من الفرن. .11 التعامل مع التبريد بكفاءة. .12 التخلي عن كمبيوتر المكتب.