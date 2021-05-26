حكم مباراة الأهلي ونهضة بركان

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام نهضة بركان المغربي في إطار مواجهات السوبر الإفريقي في المباراة التي تقام بين الفريقين في تمام السادسة من مساء الجمعة المقبلة وفي نفس الإطار أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طاقم تحكيم اللقاء.

ويدير المباراة بين الأهلي و نهضة بركان ، الحكم الجزائري مصطفى غربال حكماً للساحة بالإضافة إلى مواطنييه عبد الخالق تشيالي، وموكرين جوراري من الجزائر كحكام مساعدين ، وجاء الكونغولي جيان ندالت حكما رابعا خلال أحداث المباراة بين الفريقين.

طاقم حكام مباراة الأهلي ونهضة بركان بالسوبر الإفريقي

ومن المقرر ان تتم الاستعانة بتقنية الفيديوفي كأس السوبر الإفريقي بين المارد الأحمر و نهضة بركان المغربي للمرة الثانية في تاريخ البطولة وذلك بعد تطبيقه في النسخة الماضية بين الترجي والزمالك في المباراة التي ستجمع بين النادي الأهلي ونظيره نهضة بركان المغربي في العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة المقبل على ستاد حمد الجاسم في العاصمة القطرية الدوحة .

الجدير بالذكر أن مصطفى غربال هو نفس حكم مباراة الأهلي و نهضة بركان في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا ، والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بثنائية مقابل هدف وحيد في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام نهضة بركان

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي لمواجهة نهضة بركان التالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا