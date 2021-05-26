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يواجه النادي الأهلي نظيره فريق نهضة بركان المغربي مساء الجمعة المقبل في اطار بطولة كاس السوبر الافريقي 2021 على ستاد حمد الجاسم بالعاصة القطرية الدوحة . ويسعي المارد الأحمر لإضافة السوبر السابع في خزينته بعد الفوز في ست مناسبات من قبل بالبطولة، ويستعرض دوت الخليج معلق مباراة الأهلي ونهضة بركان والقنوات الناقلة .

القنوات الناقلة لـ السوبر الافريقي بين الاهلي ونهضة بركان

المباراة ستنقل بين الأهلي ونهضة بركان حصريا عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس السوبر الأفريقي في المواجهة التي تنطلق بين الفريقين على ملعب جاسم بن حمد والمقرر إنطلاقها في تمام السادسة من مساء بعد غد الجمعة .

معلق مباراة الأهلي و نهضة بركان

معلق المباراة هو حفيظ دراجي علي القناة الصوتية الأولي والمباراة ستكون عبر قناة بي ان سبورت بريميوم 1 .

وستلعب المباراة بين الأهلي ونهضة بركان المغربي على ستاد حمد الجاسم ملعب”السد” بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة المقبل في تمام السادسة مساء وسط حضور جماهيري.

فريق نهضة بركان الذي يتواجد في السوبر للمرة الأولي يسعي لتكرار انجاز مواطنه الرجاء بالفوز بالبطولة في موسم 2019 .

بينما النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة بعدد 6 مرات ويأمل في تعزيز الرقم القياسي الخاص به وخطف اللقب السابع في مباراة الجمعة أمام النهضة البركانية في العاصمة قطر

قائمة الأهلي

قائمة الأهلي لمباراة نهضة بركان: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

التشكيل المتوقع للأهلي في نهائي السوبر الإفريقي

فى حراسة المرمى محمد الشناوي في خط الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمد هانى في خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدى افشه في خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا، محمد شريف، صلاح محسن.

التشكيل المتوقع لنهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى: زهير لعروبي في خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي في خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير في خط الهجوم: محسن ياجور