632616 /632616/ميركل-تتحدث-مع-الرئيس-السيسي-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-غزة 04:44 م - الأربعاء 26 مايو 2021 أعلنت الحكومة الألمانية، أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اتفقت في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يستقر. ويأتي حديث ميركل مع السيسي، في نبأ عاجل ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية، قبل قليل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل. تابع موقع دوت الخليج علي

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