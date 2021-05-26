وزيرة الهجرة تشيد بالتعاون القضائى مع السعودية عقب تخفيف عقوبة أبو القاسم

جدة - نرمين السيد - تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع المستشار حمادة الصاوى النائب العام المصرى، والذى أكد حكم المحكمة الجزائية السعودية بتخفيف حكمها الصادر ضد المهندس المصرى على أبو القاسم، ليصبح 8 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودى، وإلغاء حكمها السابق ضد المواطن المصرى بـ25 سنة سجن وغرامة مالية تقدر بـ 100 ألف ريال سعودى.





وأعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وفقا لبيان صحفى، عن عميق شكرها للسلطات المعنية بالمملكة العربية السعودية، مشيدة بالتعاون النيابى والقضائى المصرى السعودى، والذى نتج عنه استكمال الإجراءات حتى الوصول إلى حكم المحكمة الجزائية بالمملكة بتخفيف العقوبة الصادرة ضد المهندس المصرى على أبو القاسم إلى 8 سنوات، شاكرة كل ما بذل من جهد وتعاون خلال الفترة الماضية. كما وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، خالص شكرها للمستشار حمادة الصاوى النائب العام المصرى، على كل ما بذله من جهد فى هذه القضية، والعمل سويا على إطلاع الجانب السعودى المختص بجميع المستندات والأوراق التى تخدم صالح المواطن المصرى فى القضية، وبتخفيف هذا الحكم تكون قد جنت جميع الجهود ثمارها وكلل السعى والتنسيق الدائم بالهدف المطلوب.

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