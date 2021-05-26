جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، انطلاق دورة السوشيال ميديا فى نشر الفكر الوسطى وكيفية استخدام السوشيال ميديا فى ظل تحديات العصر، يوم السبت المقبل 29 مايو 2021.





يأتى ذلك استمرارًا لدور الوزارة فى التوسع فى مجال التدريب والتأهيل، حيث يشارك فيه مجموعة مرشحة بمعرفة المديرية من مديريات: "بنى سويف، والمنيا، والفيوم". ومن المقرر عقد هذه الدورات تباعًا، على أن تختم الدورة بلقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مع الأئمة المشاركين فيها، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق سلسلة دورات السوشيال ميديا لنشر الفكر الوسطى بأكاديمية الأوقاف السبت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.