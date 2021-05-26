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قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنفذ تدريبا عمليا لمجابهة الأزمات ببنى سويف

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سمر مدكور 2021-05-26 16:56 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - نفذت قيادة قوات الدفـاع الشعبى والعسكرى، التدريـب العملى المشترك لمجابـهة الأزمات والكوارث بمحافظة بنى سويف بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث فى جميع المحافظات.

بدأ التدريب بعرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداتها بما لديها من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة، كما جرى فرض عدداً من السيناريوهات والمواقف الطارئة لمجابهة أزمة أو كارثة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحل تلك المواقف فى التوقيتات المحددة، وذلك بحضور عدد من طلاب جامعة بنى سويف.

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة، وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كم، للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، وكذا تنفيذ معسكر إيواء عاجل، ومستشفى عزل ميدانى.

كما شمل التدريب عرضاً عسكرياً لطلبة المدارس الثانوية العسكرية «عام- فنى» بالمحافظة، عكس مستوى التدريب والتأهيل والانضباط العسكرى لديهم، وكذا تنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة بواسطة الحراسات المشددة التابعة لمديرية أمن بنى سويف، تأكيدا على مدى جاهزيتها فى مجابهة المواقف الطارئة، بالاشتراك مع الحماية المدنية والإسعاف.

وفي نهاية المشروع التدريبى، جرى تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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