انطلاق فعاليات التدريب المصرى الباكستانى حماة السماء -1 لقوات الدفاع الجوى

جدة - نرمين السيد - يشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات والتى تتضمن تبادل الخبرات التدريبية فى مجال الدفاع الجوى فى ظل تطور أسلحة الهجوم الجوى وأساليب مواجهتها ، كذلك التدريب على تأمين المجال الجوى والدفاع عن الأهداف الحيوية.

وقد تم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة للتدريب بما يساهم فى الوصول بالقوات المشتركة للاحترافية العالية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب

بالشكل الذى يؤدى إلى تخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة.

يأتى التدريب (حماة السماء– 1) فى ضوء علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية، ولتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين.