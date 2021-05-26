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وقد شهدت الأيام الماضية المراحل التمهيدية للتدريب والتى تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات من خلال عقد العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة العملية التى تم التخطيط والإعداد لها مسبقًا كذلك التدريب على أعمال الاستطلاع وأنسب أساليب القتال فى المدن ومواجهة العناصر الإرهابية.
وظهر خلال التدريبات مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راقٍ واحترافية عالية فى تنفيذ كافة المهام بما يعكس مدى ماتمتلكه القوات المسلحة لكلا الدولتين من إمكانيات بشرية وفنية وإستعداد قتالى وقدرة على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استمرار فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك زايد 3 بدولة الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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