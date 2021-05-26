التعليم العالى: زيادة 25 % فى أعداد الطلاب الموريتانيين الملتحقين بالجامعات

جدة - نرمين السيد - استعرض خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، حول اللقاء الذى عُقد مع ممثلى المكتب التنفيذى لاتحاد الطلاب الموريتانيين بجمهورية مصر العربية، وذلك بمقر قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة.





تناول التقرير، وفقا لبيان صحفى، أبرز النقاط التى تم مناقشتها خلال اللقاء والتى ركزت على مناقشة أوضاع الطلاب الموريتانيين والجهود التى تبذلها الوزارة لتذليل أى عقبات أمام الطلاب الوافدين من جمهورية موريتانيا، وتسهيل إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية، والتأكيد على عمق العلاقات المصرية الموريتانية فى المجالات المختلفة لاسيما المجالات المتعلقة بالتعليم العالي، وحرص الوزارة على تنمية هذه العلاقات وتوطيدها.

وأشار التقرير، إلى زيادة أعداد الطلاب الوافدين الملتحقين بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمتوسطة خلال العام الدراسى الحالى بزيادة أكثر من 25 % عن العام الماضى، بالرغم من تحديات وتأثير جائحة فيروس كورونا على جميع دول العالم.

ولفت التقرير إلى اهتمام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بملف الطلاب الوافدين لما يمثله هذا الملف من أهمية خاصة، فزيادة الطلاب الوافدين يؤكد على جدارة نظام التعليم العالى بالجامعات المصرية ويمثل جسرًا للتواصل بين الجامعات المصرية وأبنائها الخريجين بالدول الشقيقة والصديقة.

وتطرق التقرير إلى إشادة الوفد الموريتانى العلاقات المصرية الموريتانية، والتطلع لمزيد من التعاون بين البلدين واستيعاب الطلاب الموريتانيين الراغبين للدراسة بمصر، وذلك فى ضوء الصعوبات التى تواجه الطلاب الموريتانيين فى بعض الدول الأخرى التى تمنعهم من استكمال دراساتهم الجامعية، وقدرة مصر على استيعاب المزيد من الطلاب الموريتانيين انطلاقًا من دورها الرائد فى العالم العربى.