وزيرة البيئة توجه بتوفير مهمات حماية لعدد ١٠٠٠ عامل نظافة بكفر الشيخ

في استجابة سريعة من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم توفير أدوات حماية لعدد ١٠٠٠ عامل من عمال النظافة بمحافظة كفر الشيخ لمساعدتهم على مواجهة الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك استجابة لطلب النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن كفر الشيخ برفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة وتوفير مهمات وقاية لعمال النظافة حفاظا على سلامتهم ، حيث وجهت وزيرة البيئة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة بإنهاء اجراءت التعاقد، وسيتم توريد مهمات الوقاية خلال الأيام القادمة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن محافظة كفر الشيخ باعتبارها إحدى المحافظات الواقعة ضمن نطاق عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، تشهد اهتماما خاصا برفع كفاءة منظومة النظافة بها، حيث قدم البرنامج خلال السنوات الماضية دعما فنيا وماليا لرفع كفاءة المنظومة بالمحافظة سواء من خلال رفع التراكمات بمصنعي بيلا وسيدي سالم ورفع كفاءة المصنعين بالتعاون مع الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى الدعم بعدد من المعدات (حوالى ٥٥ معدة) لرفع كفاءة منظومة جمع ونقل المخلفات.

كما تم التنسيق من خلال البرنامج مع مسئولى مراكز قلين ودسوق ومطوبس لرفع المخلفات من مقالب القمامة بدسوق وقرية شباس الشهداء ومدخل مدينة قلين وقرية الصافية وكفر مجر وقرية الجزيرة الخضراء كتدخل سريع حتى الانتهاء من تنفيذ مصانع المعالجة وتدوير المخلفات.

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يقوم بالدعم الفني المستمر للمحافظة من خلال إعداد الخطط التشغيلية وخطط الصيانة وكراسات الطرح ومسودات التعاقد، إلى جانب المراقبة والمتابعة لكافة إنشاءات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات تولت مهمة اعداد المخططات الرئيسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة لكافة المحافظات، وقد تم تقسيم محافظة كفر الشيخ إلى ١٣ منطقة خدمة وفقا للمخطط الرئيسي للمنظومة والتقسيم الجغرافي وكمية المخلفات المتولدة من كل منطقة، حيث تم تحديد احتياجات المحافظة ضمن المنظومة، ويتم خلال العام الحالي والقادم إنشاء وتنفيذ عدد ٣ مصانع لمعالجة المخلفات بمدن دسوق ومطوبس وكفر الشيخ.