علمت دوت الخليج كواليس الساعات الاخيرة والتي شهدت انفراجة في أزمة تجديد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك والذى ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي.
وكشف مصدر داخل الزمالك عن نص الحوار بين ساسي وأعضاء مجلس الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب ، حيث اكد ساسي لمسئولي الزمالك انه لن يلعب في مصر سوي للزمالك وانه رفض عرضا مغريا من احد الاندية المصرية ولن يضحي بحب جمهور الزمالك من خلال لعبه لأي ناد مصري.
كما أكد ساسي لمسئولي الزمالك انه في حالة عدم التوصل لاتفاق علي التجديد مع الزمالك فانه يمتلك بعض العروض الخليجية وسيوافق علي أحدهم ولكن عقب حسم ملف تجديده في الزمالك مانحا ناديه الحالى الأولوية في مستقبله .
استقر مسئولو الزمالك علي عقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وتحديدا قبل انضمامه لمعسكر منتخب بلاده المقبل لحسم ملف تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي وتحديدا في 30 يونيو المقبل وفقا للوائح الاتحاد الدولي " فيفا".
وعلم "اليوم السابع" أن مجلس الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب استقر على تقديم عرض مالي لفرجاني ساسي يصل إلى مليون و800 ألف يورو في الموسم، علي أن يتم توفير الفارق المالي بين عرض الزمالك وطلبات اللاعب عن طريق حملات إعلانية يقوم اللاعب بتصويرها، كنوع من أنواع الترضية لفرجاني ساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرجانى ساسي: لن ألعب في مصر إلا لنادى الزمالك ورفضت عرضا مغريا لناد مصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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