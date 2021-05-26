/632610/تفوق-إسمعلاوي-تاريخ-مواجهات-الزمالك-والإسماعيلي-قبل-مباراة-الكأس

يلتقي الدراويش والقلعة البيضاء، على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس مصر، وذلك يوم الخميس الموافق 27 من مايو 2021، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وتمتلك قناة تايم اسبورتس حقوق بث المبارة، وستذاع على شاشتها.

و فاز الاسماعيلي على فريق الزمالك في أول مباراة بين الفريقين عام 1948، بنتيجة هدفين دون رد، بينما انتهت أخر مباراة بين الفريقين، بفوز الزمالك على نظيره الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف وحيد، في القمة الكروية التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، الأمر الذي يعد تفوق إسمعلاوي في بداية المواجهات.

تاريخ الإسماعيلي و الزمالك في كأس مصر

وحصل الدراويش على نسختين من بطولة كأس مصر، وذلك عام 1997 و2000، بينما حصل فريق الزمالك على 27 نسخة من بطولة كأس مصر, بينما النادي الأهلي يحتل المركز الأول في عدد بطولات كأس مصر، حيث حصل عليه 37 مرة.

مشوار الإسماعيلي و الزمالك في كأس مصر

و صعد الزمالك إلى دور ال16، عن طريق الفوز على فريق حرس الحدود في دور ال 32، بثلاثية مقابل هدف، بينما صعد الدروايش بعدما فاز على لافيينا فب نفس الدور، وسيلاقي الفائز من الدروايش والقلعة البيضاء، فريق مصر المقاصة في دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، وذلك بعدما صعد المقاصة على حساب فريق سيراميكا كليوباترا في دور ال16.

غيابات لقاء الاسماعيلي والزمالك

وفي ظل اكتمال تشكيل الدروايش، حيث أعلن نادي الإسماعيلي عن اكتمال قائمة فريقه، وخلوها من أي إصابات، وذلك بعدما شارك عبدالرحمن مجدي في تدريبات الفريق استعدادا لمباراة الزمالك في دور ال 16 من بطولة كأس مصر، أعلن نادي الزمالك عن غياب عدد من العناصر الأساسية بالفريق، حيث يغيب عن المباراة اللاعب محمود علاء، مدافع القلة البيضاء، وذلك بسبب مزق عضلى فى العضلة الضامة ومازال يخضع لبرنامج تأهيلي للتخلص من الإصابة، بينما يغيب عبدالله جمعة، وذلك بسبب كدمة فى الرباط الداخلى للركبة ولم يكتمل شفاءه حتى الأن، بالإضافة وقف كل من طارق حامد ومحمد عبد الغنى.

رغبة الإسماعيلي في إقتناص الفوز بكأس مصر

ويرغب الدراويش في استعادة روح الانتصارات والبطولات، حيث يسعي الفريق للحصول على بطولة الكأس، والتي لم يحصل عليها منذ 21 عام، حيث حصل الاسماعيلي على لقب كأس مصر مرتين عام 1997، و2000، ويحاول الفريق الاستمرار في المنافسة على بطولة كأس مصر هذا الموسم.

بينما يسعى نادي الزمالك، إلى إرضاء جماهير القلعة البيضاء، وذلك بعد خسارة نهائي دوري الأبطال، أمام الأهلي بثنائية عمرو السولية ومحمد مجدي افشة، وأيضا بعدما خرج من بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.