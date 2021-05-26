هل ينضم سفيان رحيمي إلى صفوف النادي الأهلى؟.. رئيس الرجاء يجيب

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أوضح رشيد الأندلسي، رئيس نادي الرجاء المغربي عن حقيقة تفاوض النادي الأهلي مع مسئولو الرجاء، لضم اللاعب سفيان رحيمي إلى صفوف القلعة الحمراء، وذلك بعد أن أنتشرت العديد من الأخبار خلال الفترات الماضية عن رغبة القلعة الحمراء في ضم جناح النادي المغربي.

وأكد رشيد الأندلسي خلال تصريحات تلفزيوينة : " لا يوجد أي اتصال مباشر من مسئولو النادي الأهلي، لضم لاعب جناح الرجاء سفيان رحيمي، وأن ما يتم هو محاولة من وسطاء اللعبين لتسويق لاعب الرجاء سفيان رحيمي، وبيعه إلى الأندية الراغبة لضم اللاعب إلى صفوف".

وأردف" نحن لا نرغب في بيع اللاعب، ولكن إذا وصلنا عرض رسمي من النمنادجي الأهلي سوف نقوم بدراسة العرض، وسنتفاوض على بيعه إذا كان العرض مغريا".

واستكمل" السبب في اهتمام العديد من الأندية بالاعب سفيان رحيمي هو تألقه مع فريق الرجاء، وتأثيره الإيجابي على نتائج الفريق".

حقيقة إنتقال سفيان رحيمي إلى الأهلي

وأنتشرت العديد من الاشاعات في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض البرامج التلفزيونية، عن انتقال سفيان رحيمي لاعب جناح الرجاء المغربي، إلى النادي الأهلي خلال فترة الاتقالات القادمة، ولكن نفى رشيد الأندلسي، رئيس نادي الرجاء المغربي، عن كل ما تردد عن انتقال اللاعب سفيان رحيمي إلى النادي الأهلي.

وواصل أنه لم يتلقى أي اتصال رسمي من قبل ادارة النادي الأهلي، وفي المقابل لم يصرح أحد من مسئولو النادي الأهلي تعاقد الفريق مع اللاعب سفيان رحيمي، ويلتقي النادي الأهلي مع فريق نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة السوبر الافريقي، في العاصمة القطرية الدوحة.

الأندلسي يوضح مصير رحيمي مع الرجاء

وقال الأندلسي عند سؤاله عن رأيه في أداء بدر بانون مع الأهلي" سعيد بالأداء الجيد الذي يقدمه اللاعب بدر بانون، لاعب الرجاء السابق والأهلي حاليا، مع النادي الأهلي، وبدر بانون هو شرف الكرة المغربيع بتواجده مع بطل افريفيا النادي الأهلي، وأن كل اللاعبين المغربيين قادرين على تشريف الكرة المغربيه في أي مكان يتواجد فبه بالخارج".

الجدير بالذكر أن اللاعب بدر بانون، انتقل إلى القلعة الحمراء، قادما من صفوف الرجاء المغربي، في صفقة انتقاليه بين الناديين، وقدم بانون أداء مشرف مع القلعة الحمراء وتوج بالعديد من البطولات في تلك الفترة الصغيرة التي قضاها داخل جدران المارد الأحمر.